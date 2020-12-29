Сантьяго Солари
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Хулен Лопетеги
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Америка
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Сантьяго Солари стал тренером мексиканской «Америки». Он ушел из «Реала» полтора года назад
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Сантьяго Солари работает тренером с 2013 года. С того момента и по 2016-й он был тренером молодежек «Реала». С 2016-го по 2018-й Солари работал в «Кастилье».
30 октября 2018 года его назначили главным тренером «Реала» после увольнения Хулена Лопетеги.
Лопетеги отработал с основном командой полгода – выиграл 22 матча (из 32-х), взял клубный ЧМ. А 11 марта-2019 его уволили – клуб пригласил на его место Зинедина Зидана.
Солари полтора года был без работы – теперь подписал контракт с мексиканской «Америкой».
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