Сантьяго Солари стал тренером мексиканской «Америки». Он ушел из «Реала» полтора года назад

Сантьяго Солари работает тренером с 2013 года. С того момента и по 2016-й он был тренером молодежек «Реала». С 2016-го по 2018-й Солари работал в «Кастилье».

30 октября 2018 года его назначили главным тренером «Реала» после увольнения Хулена Лопетеги.

Лопетеги отработал с основном командой полгода – выиграл 22 матча (из 32-х), взял клубный ЧМ. А 11 марта-2019 его уволили – клуб пригласил на его место Зинедина Зидана.

Солари полтора года был без работы – теперь подписал контракт с мексиканской «Америкой».