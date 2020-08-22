Антонио Пуэрта

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«Севилья» праздновала в футболках с изображениями погибших Пуэрты и Рейеса
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#Севилья
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Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?
#Футбол
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