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Оскар
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#Оскар

Назовите все лучшие фильмы «Оскара» за все года: игра для лучших фанатов кино

час назад

В этой игре вам нужно назвать все фильмы, которые выигрывали на «Оскаре» главную награду – статуэтку в категории «Лучший фильм».

Да, тут 93 фильма. Поэтому времени на обдумывание много – 25 минут плюс 20 секунд за каждый угаданный фильм. Вводите названия без кавычек. Можно писать и оригинальное название на английском.

 

Все фото: zumapress / global look press
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