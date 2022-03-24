Назовите все лучшие фильмы «Оскара» за все года: игра для лучших фанатов кино

В этой игре вам нужно назвать все фильмы, которые выигрывали на «Оскаре» главную награду – статуэтку в категории «Лучший фильм».

Да, тут 93 фильма. Поэтому времени на обдумывание много – 25 минут плюс 20 секунд за каждый угаданный фильм. Вводите названия без кавычек. Можно писать и оригинальное название на английском.