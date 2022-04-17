Стефена Карри чуть не похитили инопланетяне – это тизер фильма «Нет»: ужастик о лошадях и НЛО от режиссера «Прочь»
Главная звезда НБА Стефен Карри (три чемпионства НБА, восемь раз играл в матчах всех звезд) снялся в 30-секундном анонсе фильма «Нет». Карри бросает мяч, который укатывается за пределы площадки. Но тут начинается песчаная буря, Карри не рискует выходить на улицу и произносит название фильма: «Nope!». Есть версия, что по сюжету Карри чуть не похитили инопланетяне.
Карри не значится среди актеров фильма – он снялся только в проморолике.
Фильм «Нет» пронизан загадочностью. Режиссер Джордан Пил не говорит, какое получится кино. В основном трейлере показано, что сюжет завязан на потомке голливудского фотографа лошадей и инопланетном вторжении. В финале трейлера люди смотрят на небо и говорят «Нет».
Джордан Пил – один из главных режиссер ужасов современности. Он снял два полных метра – «Прочь» и «Мы», в которых ужасы перемешиваются с разговором об укорененном расизме в США.
Трейлер «Нет» впервые был показан в перерыве Супербоула. С начала года он собрал больше 20 млн просмотров на ютубе.
«Нет» выйдет в прокат седьмого июля. В российском прокате его не ожидается (как и других фильмов Universal Pictures).
Карри уже занят в кино: поучаствовал в «Гриффинах», спродюсировал религиозный фильм
В 2019-м Карри спродюсировал фильм «Прорыв» – реальную историю о мальчике, который провалился под лед и после спасения больше часа не подавал признаков жизни, но выжил благодаря силе молитвы. Да, это религиозной фильм, чей сценарий Карри понравился – и он стал исполнительным продюсером.
Еще Карри озвучивал себя в «Гриффинах». А сейчас снимается в документальном проекте о своей биографии.