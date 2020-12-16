Дартс
кино
Питер Райт
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#Дартс #кино #Питер Райт

Зеленая борода, ирокезы, рисунок змеи на голове. Так выходит на игры чемпион мира по дартсу

вчера, 12:13

Сейчас в Лондоне проходит самый масштабный чемпионат мира по дартсу – в нем участвуют 96 человек. Защищает титул Питер Райт из Шотландии. И он пришел на первую игру в костюме Гринча – персонажа книги Теодора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», в которой осуждается коммерциализация новогодних праздников. В поп-культуре Гринч стал звездой благодаря фильму 2000 года с Джимом Керри.

Райт появился в зале даже в меховых лапах Гринча, но на игре все же снял их. Райт жаловался на травму ребра (повредил его, когда перепрыгнул через забор), но все же выиграл первый матч. А потом объяснил, почему пришел в костюме Гринча:

«Следующая моя игра будет на Рождество. И меня раздражает, что до него я не буду играть. Вообще я хотел выйти в другом наряде, но этим костюмом я говорю: да, это был несчастный год, но давайте повеселимся, скоро ведь Рождество!»

Райт обожает удивлять зрителей. Вот еще яркие образы с разных игр:

Райт рассказывает, что в 2013-м увидел, как дочь экспериментирует с цветом волос. И тогда он захотел сделать себе ирокез и постоянно менять его цвет. А сбоку, на выбритой стороне головы, мастер что-то рисует.

Все фото: imago-images.de, SVEN SIMON, dpa, imago sportfotodienst / Global Look Press
🎯
Брозович из «Интера» открыл собственный бар из любви к дартсу – проводит там соревнования и раздает медали
Реальность самоизоляции – это когда чемпион мира по дартсу жульничает с мишенью через камеру Zoom. Или нет?
Комментарии (1)
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vladik12
вчера, 12:56

В финале прошлого ЧМ в январе сенсационно закрыл ван Гервена.

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#Питер Райт