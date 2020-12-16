Зеленая борода, ирокезы, рисунок змеи на голове. Так выходит на игры чемпион мира по дартсу

Райт появился в зале даже в меховых лапах Гринча, но на игре все же снял их. Райт жаловался на травму ребра (повредил его, когда перепрыгнул через забор), но все же выиграл первый матч. А потом объяснил, почему пришел в костюме Гринча:

«Следующая моя игра будет на Рождество. И меня раздражает, что до него я не буду играть. Вообще я хотел выйти в другом наряде, но этим костюмом я говорю: да, это был несчастный год, но давайте повеселимся, скоро ведь Рождество!»

Райт обожает удивлять зрителей. Вот еще яркие образы с разных игр: