Реальность самоизоляции – это когда чемпион мира по дартсу жульничает с мишенью через камеру Zoom. Или нет?
Профессиональная корпорация дартса (PDC) организовала на карантине турнир. Для участия нужно поставить мишень напротив камеры и настроить Zoom.
Самый молодой чемпион мира в этом спорте Йелле Класен (14 лет назад выиграл турнир в 21 год) воспользовался ракурсом камеры. Сначала кажется, что он попал в удвоение 20. Но на крупных повторах кажется, что дротик попал мимо.
Класену это попадание помогло выиграть лег (это когда ты выбил 501 очко), а в итоге победить соперника и стать первым в группе.
Но он настаивает в твиттере, что все было честно.
«Я счастлив выиграть группу, но разочарован, что люди думают, будто я обманул их с последними 70 очками. Изображение размыто из-за качества прямой трансляции, но я вас уверяю, что дротик был в углу цели!»
Но Класену продолжают слать видео, доказывая, что это не так. Он пообещал в своем следующем матче (организаторы турнира приняли его сторону в споре) поставить еще одну камеру.