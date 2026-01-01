Дартс: Материалы

Главная
Материалы
Зеленая борода, ирокезы, рисунок змеи на голове. Так выходит на игры чемпион мира по дартсу
1
#Дартс
1
Реальность самоизоляции – это когда чемпион мира по дартсу жульничает с мишенью через камеру Zoom. Или нет?
#Йелле Класен