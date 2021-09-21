Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Энтони Джошуа #Александр Усик

Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

2 часа назад

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут титульный бой на стадионе «Тоттенхэма». Он пройдет в ночь с 25 на 26 сентября.

Усик ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Джошуа имеет за карьеру одно поражение. Он владеет титулами WBA Super, WBO и IBF – на них претендует Усик.

Бой Джошуа и Усика пройдет в тяжелом весе. До этого Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Потом он сменил весовую категорию.

Sky Sports – официальный вещатель боксерского турнира. Есть такое анонсирующее видео:

Главное о бое:

Прогноз на бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа

Где смотреть бой Усик – Джошуа

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Sky Sports Boxing
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