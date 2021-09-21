Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут титульный бой на стадионе «Тоттенхэма». Он пройдет в ночь с 25 на 26 сентября.

Усик ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Джошуа имеет за карьеру одно поражение. Он владеет титулами WBA Super, WBO и IBF – на них претендует Усик.

Бой Джошуа и Усика пройдет в тяжелом весе. До этого Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Потом он сменил весовую категорию.

Sky Sports – официальный вещатель боксерского турнира. Есть такое анонсирующее видео: