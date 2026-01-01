Лоуренс Околи

Дата рождения
16 декабря 1992 г.
Инфо
Британский боксёр-профессионал
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Материалы
Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа
#Лоуренс Околи
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