Если Джошуа проиграет Усику, он получит реванш. Это прописано в контракте

Энтони Джошуа и Александр Усик проведут бой за титулы WBA Super, WBO и IBF. Поединок пройдет в ночь с 25 на 26 сентября на арене «Тоттенхэма».

Промоутер Александр Красюк рассказывал о пунктах в контракте бойцов на этот бой. Для Джошуа предусмотрен обязательный реванш, если он проиграет Усику.

Его слова: «Фактически мы заключали сделку не на один бой, а на два. Потому что у нас предусмотрен реванш в случае, наиболее вероятном, победы Усика».

Канал «Спорт-24» писал со ссылкой на слова того же Красюка, что реванш предусмотрен только в случае победы Усика. Если он проиграет Джошуа, то второго боя не будет.

Усик ни разу за карьеру не проигрывал профессиональный бой. У Джошуа было поражение от Руиса – там в контракте тоже прописывался реванш. Второй бой Джошуа выиграл.

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Прогноз на бой Усик – Джошуа