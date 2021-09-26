Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» прошел вечер бокса. В главном бою встретились 🇬🇧 Энтони Джошуа и 🇺🇦 Александр Усик.

Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. Другие результаты вечера:

Тяжелый вес . Энтони Джошуа – ✅ Александр Усик (единогласное решение судей).

. Энтони Джошуа – ✅ Александр Усик (единогласное решение судей). Первый тяжелый вес . Лоуренс Околи ✅ (нокаут) – Дилан Прасович.

. Лоуренс Околи ✅ (нокаут) – Дилан Прасович. Полутяжелый вес . Каллум Смит ✅ (нокаут) – Ленин Кастильо.

. Каллум Смит ✅ (нокаут) – Ленин Кастильо. Полусредний вес . Максим Продан – ✅ Флориан Марку (раздельное решение судей).

. Максим Продан – ✅ Флориан Марку (раздельное решение судей). Полулегкий вес . Кэмпбелл Хаттон ✅ (единогласное решение судей) – Сонни Мартинес.

. Кэмпбелл Хаттон ✅ (единогласное решение судей) – Сонни Мартинес. Средний вес . Кристофер Оусли ✅ (раздельное решение судей) – Хасан Байсангуров.

. Кристофер Оусли ✅ (раздельное решение судей) – Хасан Байсангуров. Полутяжелый вес. Даниэль Лапин ✅ – Павел Мартынюк.

Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа