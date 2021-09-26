Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа
29 минут назад
В Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» прошел вечер бокса. В главном бою встретились 🇬🇧 Энтони Джошуа и 🇺🇦 Александр Усик.
Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. Другие результаты вечера:
- Тяжелый вес. Энтони Джошуа – ✅ Александр Усик (единогласное решение судей).
- Первый тяжелый вес. Лоуренс Околи ✅ (нокаут) – Дилан Прасович.
- Полутяжелый вес. Каллум Смит ✅ (нокаут) – Ленин Кастильо.
- Полусредний вес. Максим Продан – ✅ Флориан Марку (раздельное решение судей).
- Полулегкий вес. Кэмпбелл Хаттон ✅ (единогласное решение судей) – Сонни Мартинес.
- Средний вес. Кристофер Оусли ✅ (раздельное решение судей) – Хасан Байсангуров.
- Полутяжелый вес. Даниэль Лапин ✅ – Павел Мартынюк.
Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые