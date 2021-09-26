Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Результаты всех боев, где дрались Усик и Джошуа

29 минут назад

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэма» прошел вечер бокса. В главном бою встретились 🇬🇧 Энтони Джошуа и 🇺🇦 Александр Усик

Усик стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO. Другие результаты вечера:

  • Тяжелый вес. Энтони Джошуа – Александр Усик (единогласное решение судей).
  • Первый тяжелый вес. Лоуренс Околи ✅ (нокаут) – Дилан Прасович.
  • Полутяжелый вес. Каллум Смит ✅ (нокаут) – Ленин Кастильо.
  • Полусредний вес. Максим Продан – ✅ Флориан Марку (раздельное решение судей).
  • Полулегкий вес. Кэмпбелл Хаттон ✅ (единогласное решение судей) – Сонни Мартинес.
  • Средний вес. Кристофер Оусли ✅ (раздельное решение судей) – Хасан Байсангуров.
  • Полутяжелый вес. Даниэль Лапин ✅ – Павел Мартынюк.

Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа

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Источник:
Гол.ру
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