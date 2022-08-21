Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере

Александр Усик и Энтони Джошуа провели второй бой друг с другом. Реванш проходил в Саудовской Аравии на стадионе в Джидде. Бой продлился все 12 раундов. Усик выиграл раздельным судейским решением.

В этом поединке Александр Усик защищал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Он взял их в сентябре 2021 года, когда впервые победил Джошуа. Тот бой завершился единогласным решением.

Результат нового боя по судейским карточкам:

115-113, победа Джошуа;

115-113, победа Усика;

116-112, победа Усика.

Это третье поражение в карьере Джошуа. До боев с Усиком он проигрывал Энди Руису, но позже брал у него реванш именно в Саудовской Аравии.

Усик выиграл 20-й бой в карьере. У него осталось 13 побед нокаутом. Он все еще уступает Джошуа по этому показателю – тот побеждал нокаутом 22 раза.

Джошуа всегда считался домашним чемпионом. За карьеру он только трижды дрался за пределами Великобритании.