Каким получился первый женский боксерский бой в истории Саудовской Аравии
В Саудовскую Аравию был вынесен реванш Александра Усика и Энтони Джошуа за титулы в супертяжелом весе за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Мероприятие состоялось в Джидде – там проходил полноценный боксерский вечер. В андеркарде состоялось историческое событие: впервые в истории страны две женщины провели профессиональный боксерский бой.
Каким был этот бой – он подавался посланием для всех женщин из Саудовской Аравии
Запоминаем имена двух женщин – Рамла Али и Кристал Гарсия Нова вошли в историю Саудовской Аравии. У них планировался восьмираундовый поединок, но все завершилось почти сразу. Рамла Али победила нокаутом в первом раунде. Она готовилась к бою на фоне перелома запястья и пальца ноги. Потом рассказала, что в Джидде даже не включилась в полную мощность.
Везде Али мелькает боксером из Великобритании. Это связано с тем, что она почти всю жизнь прожила в Лондоне и там тренировалась (и даже была моделью). На профессиональных соревнованиях Али чаще дралась за Сомали. Она повлияла на формирование местной боксерской федерации. Победные эмоции Рамлы Али, когда она уже обнялась с тренером и дала интервью:
Женщины в Саудовской Аравии ходят на уроки физкультуры с 2017 года. В 2018-м они впервые официально пришли на футбол. Бокс – следующий уровень спортивного прогресса. Для исторического события страна позвала мусульманку Рамлу Али. Ранее она стала первым боксером из Сомали на профессиональном уровне. Она же представляла страну на Олимпиаде.
Рамла Али рассказывала перед боем, что к Саудовской Аравии сейчас надо относиться лояльнее из-за такого решения: «Я чувствую, что изображение Саудовской Аравии в СМИ выглядит не совсем точным. Они продвигают женский спорт. Тот факт, что они впервые позволили соревноваться здесь двум девушкам, показывает, насколько прогрессивной становится страна».
Кристал Гарсия Нова говорила о бое в похожем стиле. Она поддерживает Али и считает, что проведение боя вдохновит женщин в Саудовской Аравии на занятие боксом: «Это послание всем молодым девушкам: бокс не только для мужчин. Бокс еще и для женщин. Я смогла далеко зайти. И если я смогла, то все женщины в мире могут научиться боксу и подняться в этой игре».
Почему бой Рамла Али – Кристал Гарсия Нова важен для Саудовской Аравии и мирового спорта
Все это – часть развития Саудовской Аравии по плану наследного принца Мохаммеда Бин Салмана. Его название – «Видение-2030». Он был анонсирован в 2016 году. Основная часть касается экономики и общего прогресса страны, но есть дополнения по спорту. Сюда входят организация гран-при Формулы 1, соревнования по WWE и приглашение мировых звезд.
Перед боем больше новостей было о Рамле Али. Это не случайность. Али почти всю жизнь провела в Великобритании, но даже там заботилась о мусульманках. Она организовала в Лондоне проект SistersClub: там все женщины-мусульманки бесплатно обучались боксерским приемам. Сейчас в этом месте еще и помогают тем женщинам, которые пострадали от насилия.
Королевская семья лично пригласила Али на бой в Саудовскую Аравию. Министр спорта принц Абдул Азиз Турки Аль-Фейсал объяснял, почему это стало возможным. Страна стремится к разнообразию и инклюзивности. У этого подхода есть противники: европейцы считают, что сейчас Саудовская Аравия отвлекает внимание от нарушения прав человека и притеснения женщин.
Личная история Али перекрывает ее боксерские достижения. В школе она боролась с лишним весом, вместе с семьей бежала из Сомали, брат погиб от разрыва гранаты. Она считает, что своим примером может дать надежду другим людям с тяжелой историей. Так Али объясняла свою спортивную роль в Саудовской Аравии: «Быть первой – норма. Потом за тобой потянутся другие».
О выступлении в Саудовской Аравии Али говорила так: «Участие в формировании культуры для создания большего равенства в регионе важнее, чем мои личные успехи или чувства». В 2019 году в стране впервые состоялись женские соревнования по рестлингу. Али хочет, чтобы эти вещи стали регулярными и в боксе – она верит в сдвиги культурного ландшафта в Саудовской Аравии.
В андеркарде Усик – Джошуа выделялся именно бой с участием Али. Здесь помог промоутер Эдди Хирн. В 2020 году Рамла Али подписала контракт с Matchroom Boxing. Тогда это подавалось через приглашение первой мусульманской чемпионки Англии по боксу. В Джидде Али сопровождала Раша Аль Хамис – первая сертифицированная женщина-боксер из Саудовской Аравии.