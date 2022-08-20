Каким получился первый женский боксерский бой в истории Саудовской Аравии

Женщины в Саудовской Аравии ходят на уроки физкультуры с 2017 года. В 2018-м они впервые официально пришли на футбол. Бокс – следующий уровень спортивного прогресса. Для исторического события страна позвала мусульманку Рамлу Али. Ранее она стала первым боксером из Сомали на профессиональном уровне. Она же представляла страну на Олимпиаде.

Рамла Али рассказывала перед боем, что к Саудовской Аравии сейчас надо относиться лояльнее из-за такого решения: «Я чувствую, что изображение Саудовской Аравии в СМИ выглядит не совсем точным. Они продвигают женский спорт. Тот факт, что они впервые позволили соревноваться здесь двум девушкам, показывает, насколько прогрессивной становится страна».

Кристал Гарсия Нова говорила о бое в похожем стиле. Она поддерживает Али и считает, что проведение боя вдохновит женщин в Саудовской Аравии на занятие боксом: «Это послание всем молодым девушкам: бокс не только для мужчин. Бокс еще и для женщин. Я смогла далеко зайти. И если я смогла, то все женщины в мире могут научиться боксу и подняться в этой игре».