Андеркард реванша Усик – Джошуа: сколько боев, кто подерется, какие истории вокруг

Филип Хргович – Чжан Чжилей

Они могли подраться еще перед боем Канело – Бивол, но у Хрговича умер отец. На Олимпиаде-2012 Чжилей пересекался с Джошуа – вылетел от него в четвертьфинале. У этого 39-летнего китайца был тяжелый ничейный бой в 2021 году. Тогда во время поединка у него начали отказывать почки. Чжилей достоял до конца, но потом на три дня попал в больницу.

Каллум Смит – Матье Бодерлик

Победитель этого боя выйдет на поединок против Бетербиева за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Ранее Смит запомнился яркой победой в Лондоне, когда нокаутировал Кастильо перед боем Усик – Джошуа. Последним соперником Бодерлика был россиянин Михалкин. Они дрались во Франции – там Бодерлик в итоге стал чемпионом Европы (титул EBU).

Баду Джек – Ричард Ривера

Джек был чемпионом мира в двух весовых категориях. Еще он оказался единственным боксером, представлявшим Гамбию на Олимпиаде. По карьере Джек получал помощь от Флойда Мейвезера-младшего. Однажды он поспорил с боссом UFC Уайтом о гонорарах боксеров. Уайт назвал цифру в 75 тысяч долларов. Ответ Джека: «За такие деньги я бы даже не вышел».