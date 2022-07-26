Андеркард реванша Усик – Джошуа: сколько боев, кто подерется, какие истории вокруг
Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся во второй раз. Дата проведения реванша Усика и Джошуа 2 – 20 августа. Место – Саудовская Аравия. Поединок пройдет в Джидде на 40-тысячном стадионе, где состоится полноценный боксерский вечер. В сентябре 2021-го Усик побеждал Джошуа в Лондоне. Новый бой пройдет за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.
Усик – Джошуа 2: основной кард, полная афиша, все боксеры
Боксерский бой Усик – Джошуа 2 продается по принципу турниров UFC. Боксерам полагается процент от продажи трансляций цельного боксерского вечера на стримингах. Поэтому для предварительных поединков выбираются уникальные боксеры. Здесь будут первый в истории Саудовской Аравии женский боксерский бой и поединок с участием сына первого тренера Усика.
Так выглядит постер боксерского вечера в Саудовской Аравии, где пройдет бой Усик – Джошуа 2:
Филип Хргович – Чжан Чжилей
Они могли подраться еще перед боем Канело – Бивол, но у Хрговича умер отец. На Олимпиаде-2012 Чжилей пересекался с Джошуа – вылетел от него в четвертьфинале. У этого 39-летнего китайца был тяжелый ничейный бой в 2021 году. Тогда во время поединка у него начали отказывать почки. Чжилей достоял до конца, но потом на три дня попал в больницу.
Каллум Смит – Матье Бодерлик
Победитель этого боя выйдет на поединок против Бетербиева за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Ранее Смит запомнился яркой победой в Лондоне, когда нокаутировал Кастильо перед боем Усик – Джошуа. Последним соперником Бодерлика был россиянин Михалкин. Они дрались во Франции – там Бодерлик в итоге стал чемпионом Европы (титул EBU).
Баду Джек – Ричард Ривера
Джек был чемпионом мира в двух весовых категориях. Еще он оказался единственным боксером, представлявшим Гамбию на Олимпиаде. По карьере Джек получал помощь от Флойда Мейвезера-младшего. Однажды он поспорил с боссом UFC Уайтом о гонорарах боксеров. Уайт назвал цифру в 75 тысяч долларов. Ответ Джека: «За такие деньги я бы даже не вышел».
Рамла Али – Кристал Гарсия Нова
Впервые в истории в Саудовской Аравии пройдет профессиональный женский боксерский поединок. Али – мусульманка, которая выросла в Лондоне. В детстве она бежала из Сомали вместе с родителями и потеряла документы, поэтому не знает свой точный возраст. Зато потом помогала создавать в Сомали боксерскую федерацию и занималась тренировками женщин.
В 2018 году Али основала Sisters Club, где мусульманки бесплатно обучались приемам. Позже это стало пространством для пострадавших от насилия женщин. Али выступала на Олимпиаде в Токио (первая боксерша из Сомали) и стала первой чемпионкой-мусульманкой в Великобритании. Муж помогает ей тренироваться, а сама Али вспоминает брата – в 12 лет тот погиб от взрыва гранаты.
Даниэль Лапин – Йозеф Юрко
Лапин уже был в карде, когда Усик и Джошуа дрались в Лондоне. Тогда он победил поляка Павла Мартынюка. Даниэль Лапин – сын Сергея Лапина, который был первым тренером Усика. Сейчас Сергей Лапин остается в основной команде тренеров и занимается менеджерскими делами, а Даниэль Лапин постоянно берет советы по подготовке к новым боям у самого Усика.
Эндрю Табити – Тайрон Спонг
Бой в супертяжелом весе пройдет из восьми раундов. Табити известен тренировками у Флойда Мейвезера-старшего. Из-за проблем в семье Табити с детства практически жил в спортзале, где бесконечно тренировался. Уже тогда он научился быстро менять тактику боя: теперь оценивает ситуацию и за секунды переходит в стойку под другую руку, если ощущает возможное поражение.
Тайрон Спонг родился в Суринаме, но вырос в Нидерландах. Это не мешало ему представлять Суринам и собирать правительственные награды и медали. Одну из них за Спонга даже получала его жена. Параллельно он заходил в MMA – в январе 2022 года проиграл там Сергею Харитонову. В 2019-м из-за проваленного допинг-теста сорвался боксерский бой Спонга и Усика.
Зияд Алмааюф – Эктор Алаторре
22-летний Алмааюф выбран в кард не просто так: он имеет саудовские корни. Хотя главная история из его жизни связана с рождением в Нью-Йорке. Родители Алмааюфа поехали туда в отпуск: «Думаю, все произошло случайно». Еще Алмааюф постоянно травмировался: боксер-тяжеловес ломал ему ребра, а однажды сам Алмааюф порвал связки пальцев после удара.
Усик – Джошуа 2: где смотреть, во сколько начало, прогноз, статистика
Кто покажет реванш Усик – Джошуа 2
DAZN и Sky Sports занимаются подготовкой трансляции боя. Для корректного просмотра и оплаты из России лучше воспользоваться VPN. Пока не ясно, где смотреть бой Усик – Джошуа 2 на каналах в России. В 2021 году их первый поединок транслировал РЕН ТВ. Matchroom дает полную информацию по бою у себя на сайте – следить за всеми обновлениями по ситуации можно там.
Время начала реванша Усик – Джошуа 2
20 августа – это формальная дата проведения боя Усик – Джошуа. В этот день начнется сам боксерский вечер, но по времени он перейдет на следующие сутки. В линейке букмекеров указано, что главный и заключительный поединок боксерского вечера начнется 21 августа в 05:00 по московскому времени. Перед ним состоятся те самые предварительные бои из списка выше.
Кто победит в реванше Усик – Джошуа 2
Усик – фаворит предстоящего боя. На эти расклады влияет его победа над Джошуа единогласным судейским решением в Лондоне, хотя сам Усик называл ее тяжелой. Джошуа уже просчитывает варианты от возможного поражения. Промоутер Эдди Хирн утверждает, что карьеру Джошуа в любом случае не завершит. Тот обещает отказаться от поясов в случае победы, чтобы его уважали.
Статистика боксеров перед реваншем Усик – Джошуа 2
Александр Усик провел за карьеру 19 боев. Он выиграл нокаутом 13 из них и ни разу не проиграл. Показатели Энтони Джошуа: 24 победы и 2 поражения. Перед предыдущим боксерским поединком с Усиком он проигрывал Энди Руису в США. В 2019 году Джошуа взял реванш у Руиса в Саудовской Аравии. «Столкновение на дюнах» – таким был анонс поездки Джошуа в эту страну.