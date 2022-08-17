Сколько Усик заработает за реванш против Джошуа – это бой за четыре титула
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой за чемпионские титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Их первый поединок состоялся еще в сентябре 2021 года. Тогда он проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Местом проведения реванша Усик – Джошуа выбрана Саудовская Аравия, хотя сторона Джошуа снова хотела Лондон. На выбор повлияли деньги.
Гонорар Усика за второй бой против Джошуа – какой доход ему гарантирован
В этом материале мы не можем ориентироваться на официальные данные: денежные пункты в контрактах бойцов не раскрываются. Поэтому используем инсайды, но анализируем разные источники. На примере UFC и слов из интервью Ислама Махачева ясно, что реальные доходы спортсменов не всегда соответствуют цифрам в СМИ. Но других авторитетных источников нет.
Первые оценки гарантированного гонорара Усика давал SportsZion. Это было 7 июня 2022 года. SportsZion указывал на распределение доходов: Усик и Джошуа получат по половине от общей спонсорской суммы. В этом источнике называлась цифра в 130 миллионов фунтов. Якобы Усик и Джошуа получат по 65 миллионов фунтов (75,5 млн долларов). Возможно, цифры завышены.
В интервью talkSPORT промоутер Эдди Хирн утверждал, что гонорары действительно распределяются в пропорции 50 на 50. Такие же июньские инсайды от Daily Starуказывают: общая сумма будет гораздо меньше 130 миллионов фунтов. Это всего 65,4 миллиона, но с теми же вводными: Усик и Джошуа получают по половине от этой суммы (по 32,7 миллиона фунтов).
Промоутер Александр Красюк говорил о важном: распределение доходов по половине средств для каждого из боксеров было ключевым пунктом в переговорах о реванше. Усик согласился на этот пункт только при работе по максимизации доходов в будущем. Саудовская Аравия выбрана именно из-за возможности обеспечить боксерам лучшие заработки. На ней настоял сам Усик.
Что влияет на доход Усика в реванше с Джошуа – от каких факторов зависят итоговые цифры
Сейчас у Усика изменился статус. Первый поединок против Джошуа принес ему рекордный гонорар в карьере, но так получилось из-за маленьких заработков за другие бои. Об этом рассказывал тот же Красюк. Он же подтвердил, что в СМИ никто не угадал даже приблизительные цифры. Все это Красюк проговаривал еще в сентябре 2021 года – и обещал Усику больше денег.
Усик объяснял: в бою с Джошуа для него не так важны доходы и признание. Его слова: «Многие люди хотят, чтобы другие помнили о них, но мне это не нужно. Я не хочу становиться великим. Я просто делаю свою работу и буду продолжать делать ее, пока мое сердце не забьется». В других интервью Усик называл деньги самым простым источником, которые легко можно пополнить.
В 2021 году Усик получил за бой в несколько раз меньше, чем Джошуа. Это было условием контракта – мы подробно разбирали эту ситуацию в отдельном материале. Уже тогда Усик прояснял, что бойцы получают только 50% от заявленной суммы: «Есть налоги, команда, промоутеры, затраты. Если спортсмену половина остается с гонорара, то это очень круто».
Гарантированный гонорар боксера – это только одна из нескольких составляющих его дохода. Тут же важны проценты от платных трансляций и бонусы за победу. Здесь разброс по цифрам обычно составляет от половины до полной суммы прописанного бонуса. Поэтому победитель реванша Усик – Джошуа точно заработает минимум в два раза больше, чем проигравший.
Где смотреть бой Усик – Джошуа
Полный андеркард реванша Усик – Джошуа