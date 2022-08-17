Сколько Усик заработает за реванш против Джошуа – это бой за четыре титула

Гонорар Усика за второй бой против Джошуа – какой доход ему гарантирован

В этом материале мы не можем ориентироваться на официальные данные: денежные пункты в контрактах бойцов не раскрываются. Поэтому используем инсайды, но анализируем разные источники. На примере UFC и слов из интервью Ислама Махачева ясно, что реальные доходы спортсменов не всегда соответствуют цифрам в СМИ. Но других авторитетных источников нет.

Первые оценки гарантированного гонорара Усика давал SportsZion. Это было 7 июня 2022 года. SportsZion указывал на распределение доходов: Усик и Джошуа получат по половине от общей спонсорской суммы. В этом источнике называлась цифра в 130 миллионов фунтов. Якобы Усик и Джошуа получат по 65 миллионов фунтов (75,5 млн долларов). Возможно, цифры завышены.

В интервью talkSPORT промоутер Эдди Хирн утверждал, что гонорары действительно распределяются в пропорции 50 на 50. Такие же июньские инсайды от Daily Starуказывают: общая сумма будет гораздо меньше 130 миллионов фунтов. Это всего 65,4 миллиона, но с теми же вводными: Усик и Джошуа получают по половине от этой суммы (по 32,7 миллиона фунтов).