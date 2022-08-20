Статистика перед вторым боем Усик – Джошуа: у кого больше побед, кто чаще выигрывал нокаутом

Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в супертяжелом весе за титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Это их второй бой – первый проходил в Лондоне в сентябре 2021 года. Тогда победил Усик.

Местом проведения реванша Усик – Джошуа стала Саудовская Аравия. Это будет полноценный турнир: в андеркарде запланированы еще семь поединков.

Бой Усик – Джошуа 2 пройдет в ночь с 20 на 21 августа. Показатели боксеров перед ним:

Александр Усик: 19 боев, 19 побед, 13 нокаутов;

Энтони Джошуа: 26 боев, 24 победы, 22 нокаута.

Энтони Джошуа ранее проигрывал Энди Руису, но брал у него реванш именно в Саудовской Аравии. Перед боем Усик – Джошуа состоялась битва взглядов. Боксеры не моргали почти две минуты.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа

Полный андеркард реванша Усик – Джошуа

Прогноз на бой Усик – Джошуа