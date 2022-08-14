Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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Где смотреть бой Усик – Джошуа: во сколько прямая трансляция бокса, 20 августа 2022 года
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Александр Усик и Энтони Джошуа проведут новый бой в боксе. Он состоится в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 августа. Это поединок за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.
Стриминговый сервис DAZN покажет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа в Европе. Еще платная прямая трансляция будет на Sky Sports, но она распространяется на Великобританию.
Усик и Джошуа уже боксировали в сентябре 2021 года. Тогда была победа Усика единогласным судейским решением. В тот раз бой проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».
В 2021 году поединок Усик – Джошуа показывал РЕН ТВ. Новая трансляция бокса на российских телеканалах пока не анонсирована.
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