Где смотреть бой Усик – Джошуа: во сколько прямая трансляция бокса, 20 августа 2022 года

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут новый бой в боксе. Он состоится в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 августа. Это поединок за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Стриминговый сервис DAZN покажет онлайн-трансляцию боя Усик – Джошуа в Европе. Еще платная прямая трансляция будет на Sky Sports, но она распространяется на Великобританию.

Усик и Джошуа уже боксировали в сентябре 2021 года. Тогда была победа Усика единогласным судейским решением. В тот раз бой проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

В 2021 году поединок Усик – Джошуа показывал РЕН ТВ. Новая трансляция бокса на российских телеканалах пока не анонсирована.