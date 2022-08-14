Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года

Боксерский бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в ночь с 20 на 21 августа в Саудовской Аравии. Вечер бокса начнется 20 августа, но точного времени начала главного боя еще нет.

Букмекер Winline утверждает, что бой Усик – Джошуа стартует 21 августа в 00:00 по Москве. Другие источники указывали: это произойдет не ранее 20 августа в 23:00 по московскому времени.

Всего в Саудовской Аравии состоятся восемь боксерских поединков. Там пройдет первый официальный женский бой в истории страны. Еще в карде подерется другой украинец Даниэль Лапин.

Александр Усик подходит к этому бою с нулем поражений за профессиональную карьеру. Энтони Джошуа ранее проигрывал Усику и Руису. Он брал реванш у Энди Руиса именно в Саудовской Аравии.

Где смотреть бой Усик – Джошуа