Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Поделиться:
Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
0
Боксерский бой Александра Усика и Энтони Джошуа состоится в ночь с 20 на 21 августа в Саудовской Аравии. Вечер бокса начнется 20 августа, но точного времени начала главного боя еще нет.
Букмекер Winline утверждает, что бой Усик – Джошуа стартует 21 августа в 00:00 по Москве. Другие источники указывали: это произойдет не ранее 20 августа в 23:00 по московскому времени.
Всего в Саудовской Аравии состоятся восемь боксерских поединков. Там пройдет первый официальный женский бой в истории страны. Еще в карде подерется другой украинец Даниэль Лапин.
Александр Усик подходит к этому бою с нулем поражений за профессиональную карьеру. Энтони Джошуа ранее проигрывал Усику и Руису. Он брал реванш у Энди Руиса именно в Саудовской Аравии.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые