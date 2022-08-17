Прогноз на бой Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Напоминаем: первый бой Усик – Джошуа проходил в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Тогда победил Усик.

Кто фаворит боя Усик – Джошуа – версия букмекеров:

Победа Усика – 1,51;

Победа Джошуа – 2,65.

Энди Руис считает, что Усик воспользуется его манерой боя против Джошуа. Сам Руис побеждал Джошуа летом 2019-го, но позже проигрывал ему в реванше. Усик подходит фаворитом к собственному реваншу.

Усик и Джошуа подерутся в Саудовской Аравии. Daily Star пишет, что оба гарантированно заработают за бой по 40 миллионов долларов. Джошуа готов отказаться от пояса в случае победы. Так он требует к себе уважения.

Победитель реванша Усик – Джошуа может подраться с Тайсоном Фьюри. Для этого нужно согласие на бой от самого Фьюри. В июле он согласился на потенциальный поединок с Джошуа.

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Где смотреть бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа