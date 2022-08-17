Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года
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Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в Саудовской Аравии. Боксерский вечер пройдет 20 августа и начнется примерно в 18:00 по московскому времени.
Старт боя Усик – Джошуа ожидается 20 августа в 23:00 по Москве. Возможна задержка на час – она зависит от хода и результатов других боев.
Какие бои пройдут в Саудовской Аравии перед поединком Усик – Джошуа:
- Филип Хргович – Чжан Чжилей;
- Каллум Смит – Матье Бодерлик;
- Баду Джек – Ричард Ривера;
- Рамла Али – Кристал Гарсия Нова;
- Даниэль Лапин – Йозеф Юрко;
- Эндрю Табити – Джеймс Уилсон;
- Зияд Алмааюф – Эктор Алаторре.
Рамла Али и Кристал Гарсия Нова проведут первый женский профессиональный бой в истории Саудовской Аравии.
Соперником Эндрю Табити планировался Тайрон Спонг, но он не может приехать в Саудовскую Аравию. Его и заменит Джеймс Уилсон.
Где смотреть бой Усик – Джошуа
Во сколько начало боя Усик – Джошуа
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