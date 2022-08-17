Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа
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Полный андеркард реванша Усик – Джошуа, 20 августа 2022 года

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Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся в Саудовской Аравии. Боксерский вечер пройдет 20 августа и начнется примерно в 18:00 по московскому времени.

Старт боя Усик – Джошуа ожидается 20 августа в 23:00 по Москве. Возможна задержка на час – она зависит от хода и результатов других боев.

Какие бои пройдут в Саудовской Аравии перед поединком Усик – Джошуа:

  • Филип Хргович – Чжан Чжилей;
  • Каллум Смит – Матье Бодерлик;
  • Баду Джек – Ричард Ривера;
  • Рамла Али – Кристал Гарсия Нова;
  • Даниэль Лапин – Йозеф Юрко;
  • Эндрю Табити – Джеймс Уилсон;
  • Зияд Алмааюф – Эктор Алаторре.

Рамла Али и Кристал Гарсия Нова проведут первый женский профессиональный бой в истории Саудовской Аравии.

Соперником Эндрю Табити планировался Тайрон Спонг, но он не может приехать в Саудовскую Аравию. Его и заменит Джеймс Уилсон.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа

Прогноз на бой Усик – Джошуа

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Источник:
Matchroom Boxing
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