Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки

Александр Усик и Энтони Джошуа провели реванш в Саудовской Аравии. Бой состоялся в Джидде. Усик победил раздельным решением судей: 115-113 (Джошуа), 115-113 (Усик), 116-112 (Усик).

Показатели по ударам в бою Усик – Джошуа, которые DAZN раскрыл в трансляции:

Нанесенные удары – 712:492;

Точные удары – 170:124;

Процент точности – 24:25;

Силовые удары – 315:280;

Точные силовые удары – 131:101.

Усик не проиграл ни одного боя за карьеру. В реванше против Джошуа он защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Первый бой проходил в сентябре 2021 года в Лондоне. Тогда Усик выиграл единогласным судейским решением. Его новым соперником может стать Тайсон Фьюри.

Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере