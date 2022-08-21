Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
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Александр Усик и Энтони Джошуа провели реванш в Саудовской Аравии. Бой состоялся в Джидде. Усик победил раздельным решением судей: 115-113 (Джошуа), 115-113 (Усик), 116-112 (Усик).
Показатели по ударам в бою Усик – Джошуа, которые DAZN раскрыл в трансляции:
- Нанесенные удары – 712:492;
- Точные удары – 170:124;
- Процент точности – 24:25;
- Силовые удары – 315:280;
- Точные силовые удары – 131:101.
Усик не проиграл ни одного боя за карьеру. В реванше против Джошуа он защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Первый бой проходил в сентябре 2021 года в Лондоне. Тогда Усик выиграл единогласным судейским решением. Его новым соперником может стать Тайсон Фьюри.
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере
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