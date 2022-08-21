Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены

Как проходил бой: превосходство Усика по ударам, но «раунд, где меня очень сильно били»

• Как и в первом бою, боксеры провели на ринге все 12 раундов. Никто не попадал в нокдаун. Усик обошел Джошуа по количеству ударов (712 против 492), но уступил по точности (24% против 25%).

• Оценки в эфире DAZN утверждали, что до десятого раунда боксеры побеждали сериями. Джошуа лучше начал и взял два, но затем отдал сразу пять раундов подряд. И снова вернулся с двумя победными.

• В пятом раунде Усик пропустил удар в пах. После этого он перекрестился и через несколько секунд продолжил бой.

• Восьмой раунд прерывался в самом начале – пришлось подчищать ринг.

• Девятый раунд – самый яркий от Джошуа. Усик закрылся и отбивался – Джошуа забрал вторую половину, давил и набрасывал удары (один из них прилетел по затылку). После боя Усик сказал об этом: «Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били».