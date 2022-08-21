Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены
В Саудовской Аравии прошел реванш за титулы чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Усик победил раздельным решением судей и сохранил пояса. Это его первая защита и 20-я победа подряд на профессиональном уровне. Поражений в карьере Усика нет вообще.
Как проходил бой: превосходство Усика по ударам, но «раунд, где меня очень сильно били»
• Как и в первом бою, боксеры провели на ринге все 12 раундов. Никто не попадал в нокдаун. Усик обошел Джошуа по количеству ударов (712 против 492), но уступил по точности (24% против 25%).
• Оценки в эфире DAZN утверждали, что до десятого раунда боксеры побеждали сериями. Джошуа лучше начал и взял два, но затем отдал сразу пять раундов подряд. И снова вернулся с двумя победными.
• В пятом раунде Усик пропустил удар в пах. После этого он перекрестился и через несколько секунд продолжил бой.
• Восьмой раунд прерывался в самом начале – пришлось подчищать ринг.
• Девятый раунд – самый яркий от Джошуа. Усик закрылся и отбивался – Джошуа забрал вторую половину, давил и набрасывал удары (один из них прилетел по затылку). После боя Усик сказал об этом: «Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били».
• В десятом раунде Усик ответил массивной контратакой: несколько раз плотно попал по Джошуа и забрал инициативу.
• К заключительному раунду все свелось к одной тактике: Джошуа оказывал давление и выбрасывал удары, а Усик от них уворачивался.
Чем еще запомнился реванш: стояния на коленях, бросание поясов и вызов Фьюри
• Александр Усик вышел на бой в шортах, где с задней стороны указано имя Катерина – так зовут его жену. Она находилась в зале во время боя. Раньше Усик указывал имена детей – Елизаветы, Кирилла и Михаила. Победа в первом бою над Джошуа совпала по дате с 12-летней годовщиной свадьбы.
• После финального гонга Усик встал на колени посередине ринга – это же сделал Джошуа. Потом боксеры обнялись. До оглашения результатов они делали это несколько раз.
• В момент объявления судейского решения Усик заплакал, но почти сразу вернулся к радостным эмоциям. Улыбался, когда Джошуа рассказывал о его трудолюбии и просил всю арену аплодировать Усику.
• Сам Джошуа перед этим интервью выдал эмоциональную развязку: поднял два пояса и бросил их на ринг. После этого ушел и что-то прокричал в зал. Но вернулся и пожал руку Усику.
• После боя Усик высказался о будущем сопернике и продолжении карьеры: «Я уверен, что он еще не ушел, что хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще».
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере