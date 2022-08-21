Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры

Возможен ли бой Усик – Фьюри: почему слова об уходе кажутся рекламным ходом

Фьюри моментально отреагировал на выступление Усика. Назвал титульный бой Усика и Джошуа дерьмовым и сказал, что возвращается. Все произошло через неделю после его дня рождения, когда Фьюри объявил об окончательном уходе. Он делал это и еще раньше, но потом успел публично обсудить потенциальные бои с Джошуа (если бы он вернул пояса) и Чисорой.

Сам Усик тоже говорил о возможном завершении карьеры уже после первого боя против Джошуа. Тогда это было частью его объяснений по планам на будущее – без деталей, но с четкими внутренними установками. Сейчас его позиция прояснилась в той ключевой цитате: Фьюри – единственный оставшийся серьезный раздражитель для Усика с поясами и при статистике 20-0.

Тайсон Фьюри провел пока последний бой в апреле 2022 года. Тогда он победил Уайта и улучшил статистику до 32 побед и одной ничьи. Бой Усик – Фьюри может стать битвой непобежденных чемпионов. В это верит вся команда Усика: менеджеры считают, что Фьюри и сам хочет такую вывеску. Эгис Климас назвал его мастером раскрутки боев – этим объяснил непостоянство Фьюри.