Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
Александр Усик и Энтони Джошуа провели реванш в Саудовской Аравии. Усик снова победил и сохранил у себя титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Сразу после этого Усик бросил вызов Тайсону Фьюри. Поставил вопрос так: «Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться совсем». Фьюри – чемпион мира по версии WBC. Формально он объявил о завершении карьеры.
Возможен ли бой Усик – Фьюри: почему слова об уходе кажутся рекламным ходом
Фьюри моментально отреагировал на выступление Усика. Назвал титульный бой Усика и Джошуа дерьмовым и сказал, что возвращается. Все произошло через неделю после его дня рождения, когда Фьюри объявил об окончательном уходе. Он делал это и еще раньше, но потом успел публично обсудить потенциальные бои с Джошуа (если бы он вернул пояса) и Чисорой.
Сам Усик тоже говорил о возможном завершении карьеры уже после первого боя против Джошуа. Тогда это было частью его объяснений по планам на будущее – без деталей, но с четкими внутренними установками. Сейчас его позиция прояснилась в той ключевой цитате: Фьюри – единственный оставшийся серьезный раздражитель для Усика с поясами и при статистике 20-0.
Тайсон Фьюри провел пока последний бой в апреле 2022 года. Тогда он победил Уайта и улучшил статистику до 32 побед и одной ничьи. Бой Усик – Фьюри может стать битвой непобежденных чемпионов. В это верит вся команда Усика: менеджеры считают, что Фьюри и сам хочет такую вывеску. Эгис Климас назвал его мастером раскрутки боев – этим объяснил непостоянство Фьюри.
Пока Усик точно продолжает карьеру – хотя бы до момента возможного срыва боя с Фьюри. Сам Фьюри не закончил ее официально: для этого ему пришлось бы освободить пояс WBC. Его тренер объяснял, что WBC дал Фьюри время подумать над решением. Кажется, на все повлияли в том числе ожидания Фьюри от боя Усик – Джошуа. Тут определялся его потенциальный соперник.
Усик всегда мечтал, что однажды подерется с Фьюри. Это его конечная цель. Так он рассуждал о будущем после первой победы над Джошуа: «Мое выступление в тот вечер было, пожалуй, лучшим. Если я смогу победить его во второй раз, то с нетерпением жду возможности встретиться с еще одним великим британским боксером. Это, конечно же, Тайсон Фьюри».
Какие еще факторы нужно учитывать: почему в итоге все решают деньги и выбор соперника
• Еще год назад в планах Фьюри вообще не было Усика. Тогда Фьюри думал, что организует кассовый бой с Джошуа. Но тот неожиданно проиграл Усику – дальше промоутеры вроде бы начали работу над поединком Усик – Фьюри. Тут же у Фьюри случился претендент Уайт от WBC, а Усик согласился дать денежный реванш Джошуа. И договорился на Саудовскую Аравию.
• Даже в 2022 году Фьюри не отказывался от мыслей о бое с Джошуа. Он уже потенциально согласился на бой с ним в Великобритании: придумал схему с бесплатными трансляциями и билетами. Джошуа подвел и снова проиграл – на фоне двух поражений подряд он на Фьюри уже никак не выйдет. Теперь у Фьюри не остается выбора по ближайшему титульному сопернику.
• Сторона Усика настаивает на возвращении Фьюри, сам он расписывает обо всем в соцсетях, но настроение промоутеров пока этому не соответствует. Эдди Хирн еще перед началом реванша Усик – Джошуа неожиданно сказал: «Сомневаюсь, что Фьюри снова вернется в ринг, если победит Усик». Его же мнение: в случае победы Джошуа вероятность их боя с Фьюри была бы выше.
• Вывеска Фьюри – Джошуа собрала бы больше внимания по всему миру, чем это сделает возможный бой с Усиком. Их имена и известность все еще выглядят серьезнее. Интересно, что Фьюри произносил слова о бесплатном бое с Джошуа не просто так. Это скандальная отсылка к любви Джошуа к деньгам. Хотя Фьюри не отрицал: только деньги и могут заставить вернуться его самого.
• Еще Фьюри действительно никогда не хотел реального боя с Усиком. Например, летом 2022 года на будущее запросил за него 500 миллионов долларов. Усик над этим только посмеялся и попытался спровоцировать Фьюри словами о страхе. Но Фьюри и раньше настаивал, что Усик ему совсем не интересен: «Это маленький тяжеловес. Иностранец, который не говорит по-английски».
Полная статистика по реваншу Усик – Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки
Усик защитил титулы в реванше против Джошуа – это его 20-я победа в карьере