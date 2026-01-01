Энтони Джошуа

Дата рождения
15 октября 1989 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2012 года в категории свыше 91 кг.
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Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
Детали реванша Усик – Джошуа: слезы после победы, брошенные пояса, шорты с именем жены
#Усик – Джошуа
Сколько Джошуа заработал за реванш против Усика – его гонорар точно больше, чем в их первом бою
#Усик – Джошуа
Сколько Усик заработал за победу в реванше против Джошуа – в этом бою он сохранил титулы
#Усик – Джошуа
Как Усик готовился к новому бою с Джошуа: набрал 15 кг, позвал тренера Уайлдера и по пять минут сидел под водой
#Александр Усик
Андеркард реванша Усик – Джошуа: сколько боев, кто подерется, какие истории вокруг
#Усик – Джошуа
Все о реванше Усик – Джошуа: почему бой постоянно переносился, а теперь пройдет в Саудовской Аравии
#Усик – Джошуа
Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
Что известно о реванше Усик – Джошуа: новый бой прописан в контракте, есть возможное место
#Усик – Джошуа
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
#Усик – Джошуа
Усик сразу после победы: упал на колени, перекрестился, заплакал, показал язык. И сказал: «Ты не видел лучшего Усика»
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#Александр Усик
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Джошуа обещал срубить Руиса, как дерево. В итоге бегал весь поединок и добился победы благодаря судьям
#Энтони Джошуа
Сколько Усик заработал за чемпионский бой против Джошуа
#Усик – Джошуа
Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск
#Александр Усик
Джошуа везде ходит в наушниках из-за спонсорского контракта. Даже приехал с ними на бой против Усика
#Усик – Джошуа
Онлайн-трансляция боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года
#Усик – Джошуа
Он работал в «Макдональдсе» за 5$ в час и ушел, когда увидел бой Джошуа. Теперь он защищает титул чемпиона мира вместе с Джошуа
#Лоуренс Околи
Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона
#Энтони Джошуа
«Я иду за тобой». Эта фраза – главный мем вокруг боя Усика и Джошуа
#Усик – Джошуа
Сколько Джошуа заработает за бой против Усика
#Усик – Джошуа
Главное о бое Усик – Джошуа: почему дерутся сейчас и как на это влияет суд между двумя другими звездами бокса
#Усик – Джошуа
«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
#Александр Усик
Сауль Альварес поддерживал Руиса в раздевалке. Хабиб приехал на этот поединок с друзьями
#Хабиб Нурмагомедов
Арену для боя Джошуа – Руис строили полтора месяца. Предусмотрели все, но не дождь
#бокс