Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг
Мы много рассказывали о поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Вот четыре материала, которые помогут лучше понять итог боя:
- Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
- Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо
- Что за правило бокса про белое полотенце? Почему его кидают из угла боксера? Судья обязан подчиниться? Проигрывать так – стыд?
- Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов
Фьюри так хорошо двигался, что устраивал нокдауны. Уайлдер падал несколько раз – в некоторых моментах это выглядело совсем скверно. Ноги Уайлдера подкашивались даже от попадания по корпусу. Казалось, что Уайлдера спас от полнейшего избиения только бросок полотенца. Сам Уайлдер решение команды не принял – на нее он злится до сих пор.
Почему Уайлдер так медленно двигался и тяжело отбивался от ударов Фьюри? Причина нашлась там, где ее совсем не ждали – в костюме. Шоу перед поединком превратили в отдельную историю с появлением короля Фьюри, которого несли рабы. Уайлдер тоже вышел в необычном костюме с маской – его глаза краснели с каждым метром, когда боксер приближался к рингу.
Уайлдер считает, что вес костюма повлиял на его ноги: «У меня не было ног с самого начала боя. К третьему раунду я убил их окончательно. Люди знают, что я воин. Легко сказать, что у меня не было ног или чего-то еще. Многие люди говорили мне: «Похоже, с тобой что-то не так». Я смог надеть костюм впервые только ночью, но я не думал, что это будет так тяжело. С шлемом и батареями он весил где-то 40 фунтов».