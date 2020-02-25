Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг

Мы много рассказывали о поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Вот четыре материала, которые помогут лучше понять итог боя:

Фьюри так хорошо двигался, что устраивал нокдауны. Уайлдер падал несколько раз – в некоторых моментах это выглядело совсем скверно. Ноги Уайлдера подкашивались даже от попадания по корпусу. Казалось, что Уайлдера спас от полнейшего избиения только бросок полотенца. Сам Уайлдер решение команды не принял – на нее он злится до сих пор.

Почему Уайлдер так медленно двигался и тяжело отбивался от ударов Фьюри? Причина нашлась там, где ее совсем не ждали – в костюме. Шоу перед поединком превратили в отдельную историю с появлением короля Фьюри, которого несли рабы. Уайлдер тоже вышел в необычном костюме с маской – его глаза краснели с каждым метром, когда боксер приближался к рингу.