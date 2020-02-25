Деонтей Уайлдер
бокс
Тайсон Фьюри
Поделиться:
Комментарии:
0
#Деонтей Уайлдер #бокс #Тайсон Фьюри

Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг

25 февраля, 15:25
Александр Плеханов

Так Уайлдер выглядел 1 декабря 2018-го, когда впервые подрался с Фьюри.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мы много рассказывали о поединке Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Вот четыре материала, которые помогут лучше понять итог боя:

Фьюри так хорошо двигался, что устраивал нокдауны. Уайлдер падал несколько раз – в некоторых моментах это выглядело совсем скверно. Ноги Уайлдера подкашивались даже от попадания по корпусу. Казалось, что Уайлдера спас от полнейшего избиения только бросок полотенца. Сам Уайлдер решение команды не принял – на нее он злится до сих пор.

Почему Уайлдер так медленно двигался и тяжело отбивался от ударов Фьюри? Причина нашлась там, где ее совсем не ждали – в костюме. Шоу перед поединком превратили в отдельную историю с появлением короля Фьюри, которого несли рабы. Уайлдер тоже вышел в необычном костюме с маской – его глаза краснели с каждым метром, когда боксер приближался к рингу.

Уайлдер считает, что вес костюма повлиял на его ноги: «У меня не было ног с самого начала боя. К третьему раунду я убил их окончательно. Люди знают, что я воин. Легко сказать, что у меня не было ног или чего-то еще. Многие люди говорили мне: «Похоже, с тобой что-то не так». Я смог надеть костюм впервые только ночью, но я не думал, что это будет так тяжело. С шлемом и батареями он весил где-то 40 фунтов».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как используют костюмы в других видах спорта
Конкурсы НБА – это Ховард в костюме Супермена, рубилово в споре за лучший данк и хейт судей
Необычный способ объединения команды – костюм на заказ для каждого игрока
Быть Конором – это бинтоваться в костюме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Деонтей Уайлдер
#бокс
#Тайсон Фьюри