В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий бой за карьеру. Оба в предыдущих боях друг с другом показывали худшие результаты. Для Фьюри получилась первая ничья, для Уайлдера – первое поражение. Напоминаем главную боксерскую историю февраля 2020-го: один из тренеров Уайлдера выбросил полотенце. Бой с Фьюри был остановлен, Уайлдер проиграл техническим нокаутом.
Важно, что с помощью полотенца команда боксера может сигнализировать о желании остановить бой. Окончательное решение все равно принимает судья, но это остается сигналом для него. Показательная ситуация была в бою Усик – Джошуа. Кто-то из команды Джошуа размахивал белым полотенцем за десять секунд до конца, но судья это проигнорировал.
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
Тренером с полотенцем в команде Уайлдера оказался Марк Бреланд. В октябре 2020-го стало известно, что Уайлдер его уволил. Советник Уайлдера Шелли Финкель рассказывал об этом решении с отсылкой к следующему бою. Финкель познакомил Бреланда и Уайлдера в момент, когда тот начал профессиональную карьеру. С того времени Бреланд всегда работал с Уайлдером.
Уайлдер рассказывал, что приблизил Бреланда к семье. Больше никто из тренерской команды не работал с ним так долго. Уайлдер очень (очень!) сильно ругался и оскорблял Бреланда после того действия с полотенцем. Так Уайлдер охарактеризовал тот нокаут: «Это остановка боя из-за слабого человека в моей команде, который сделал то, чего не должен был делать».
Интересно, что формально Бреланд не считался главным тренером Уайлдера. Основным был Джей Диас, хотя во время тренировок именно Бреланд позиционировал себя важнейшим и опытным членом команды. Джей Диас объяснял: во время боя Бреланд спросил у него про полотенце. Диас отказал ему, но Бреланд сам принял решение. Так и остановил бой.
Была и еще одна история: якобы Бреланд что-то подмешал Уайлдеру в воду.
Важно: полотенце было только одним из многих оправданий поражения Уайлдера. Sporting News даже делал отдельный материал, где собирал все слова Уайлдера об итогах того поединка. Версии Уайлдера, почему он проиграл: тяжелый костюм, предательство тренера с полотенцем, судья, странная вода, утяжеленные перчатки Фьюри.
Перед новым боем полотенце стало главным моментом противостояния Фьюри – Уайлдер.
🥊 Фьюри и Уайлдер ругались на пресс-конференции. Обменивались колкостями про нокаутирующую силу, но главный момент связан именно с итогом второго боя. Фьюри назвал тот момент нокаутом. Уайлдер ответил: «Ты же знаешь, что я уволил человека, который выбросил полотенце?» Еще Уайлдер говорил, что Фьюри специально утяжелял перчатки.
🥊 ESPN брал интервью у Фьюри перед их новым боем с Уайлдером. Там журналисты напомнили, что по полотенцу теперь есть специальные инструкции для тренеров Уайлдера. Реакция Фьюри: «Тогда он серьезно пострадает на боксерском ринге. Разве не так? И это будет на совести его тренеров. Это их ответственность».
🥊 Фьюри сказал, что нанял бы Бреланда к себе в команду. К Уайлдеру летом пришел новый тренер – Малик Скотт. Это бывший боксер, которого сам Уайлдер нокаутировал в 2014 году. Скотт рассказал, что они вели переговоры около года. И выдал такую фразу: «Для меня нет ничего нового в том, что Уайлдер не хотел бы видеть у себя тренера, который бросает полотенце».
🥊 Уже в 2021 году Бреланд выступил с большим заявлением о работе с Уайлдером. Рассказал о неуправляемом характере (Уайлдер много грубил), опозданиях на тренировки и работе других тренеров. Но главное – о полотенце: «Я не врач, но кровь, идущая из ушей, и помутнение глаз могут быть проблемой для мозга. Я принял решение прекратить бой. И сделал бы так еще раз».
Главное о третьем поединке Фьюри – Уайлдер: