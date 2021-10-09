В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце

Тренером с полотенцем в команде Уайлдера оказался Марк Бреланд. В октябре 2020-го стало известно, что Уайлдер его уволил. Советник Уайлдера Шелли Финкель рассказывал об этом решении с отсылкой к следующему бою. Финкель познакомил Бреланда и Уайлдера в момент, когда тот начал профессиональную карьеру. С того времени Бреланд всегда работал с Уайлдером.

Уайлдер рассказывал, что приблизил Бреланда к семье. Больше никто из тренерской команды не работал с ним так долго. Уайлдер очень (очень!) сильно ругался и оскорблял Бреланда после того действия с полотенцем. Так Уайлдер охарактеризовал тот нокаут: «Это остановка боя из-за слабого человека в моей команде, который сделал то, чего не должен был делать».

Интересно, что формально Бреланд не считался главным тренером Уайлдера. Основным был Джей Диас, хотя во время тренировок именно Бреланд позиционировал себя важнейшим и опытным членом команды. Джей Диас объяснял: во время боя Бреланд спросил у него про полотенце. Диас отказал ему, но Бреланд сам принял решение. Так и остановил бой.

Была и еще одна история: якобы Бреланд что-то подмешал Уайлдеру в воду.