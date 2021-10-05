Сколько Фьюри заработает за третий бой против Уайлдера
Тайсон Фьюри проведет третий боксерский бой против Деонтея Уайлдера. Он состоится в ночь с 9 на 10 октября. Поединок пройдет в Лас-Вегасе. Напоминаем: именно в бою с Уайлдером была первая и единственная ничья в карьере Фьюри. Во втором поединке он нокаутировал Уайлдера – для того это стало первым поражением.
Изначально Фьюри вообще не планировал проводить еще один поединок с Уайлдером. Тот добился этого через угрозы судом. Сам Фьюри подтверждал, что Уайлдер планировал подать иск на 80 миллионов долларов. Так получилось из-за деталей контракта. В новом бою Фьюри и Уайлдер подерутся за чемпионские пояса WBC и The Ring.
Sportingfree пишет инсайдерские суммы по гонорарам Фьюри и Уайлдера. Обычно именно на этом сайте появляются расклады по деньгам. Известно, что Тайсон Фьюри гарантированно получит 30 миллионов долларов и 60% от продаж PPV. Уайлдеру гарантированы 20 миллионов долларов и 40% PPV.
Essentially Sports дал сопутствующие подробности по другим боям Фьюри и Уайлдера. За первый бой друг с другом они гарантированно получили три и четыре миллиона долларов. Второй бой принес каждому по 25 миллионов долларов. Столько заработал даже Уайлдер, который проиграл. В третьем бою Фьюри выше по доходам, потому что уже владеет поясом.
Важно: реальные суммы по доходам бойцов обычно не раскрываются. Распределение денег подробно объяснял еще Александр Усик. Он рассказывал, что инсайдерские цифры часто не соответствуют действительности. Бойцы тратятся на команду, тренеров и детали подготовки – поэтому на руки получают намного меньшие деньги.
Уайлдер недавно критиковал Фьюри из-за его репутации. В 2015 году тот провалил тест на наркотики. Уалйдер вспомнил это с отсылкой к деньгам: «Взгляните на репутацию Фьюри – это один из главных читеров в боксе. В этом виде спорта все дело в деньгах. Кажется, властным людям из бокса все равно. Потому что они оправдывают таких трусов».
Сам Фьюри однажды рассказывал, что он постоянно теряет деньги на штрафах: «Я такой, какой есть. Меня все время штрафуют. 20 тысяч, 25 тысяч, 15 тысяч, 12 тысяч фунтов. Я мог бы потратить эти деньги на шоколадки. Каждый раз, когда я говорю, меня штрафуют. Честно – мне наплевать. Оштрафуйте меня еще на 20 тысяч фунтов. Это же просто деньги».
Forbes подсчитывал в 2020 году, что общий заработок Фьюри составлял 57 миллионов долларов. 50 из них он заработал именно на гарантированных гонорарах. 7 миллионов долларов Фьюри принесла спонсорская поддержка. В феврале 2019 года Тайсон Фьюри подписал контракт с ESPN на общую сумму в 80 миллионов фунтов, но эти деньги достанутся ему не сейчас.
Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера