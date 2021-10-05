Сколько Фьюри заработает за третий бой против Уайлдера

Тайсон Фьюри проведет третий боксерский бой против Деонтея Уайлдера. Он состоится в ночь с 9 на 10 октября. Поединок пройдет в Лас-Вегасе. Напоминаем: именно в бою с Уайлдером была первая и единственная ничья в карьере Фьюри. Во втором поединке он нокаутировал Уайлдера – для того это стало первым поражением.

Изначально Фьюри вообще не планировал проводить еще один поединок с Уайлдером. Тот добился этого через угрозы судом. Сам Фьюри подтверждал, что Уайлдер планировал подать иск на 80 миллионов долларов. Так получилось из-за деталей контракта. В новом бою Фьюри и Уайлдер подерутся за чемпионские пояса WBC и The Ring.

Sportingfree пишет инсайдерские суммы по гонорарам Фьюри и Уайлдера. Обычно именно на этом сайте появляются расклады по деньгам. Известно, что Тайсон Фьюри гарантированно получит 30 миллионов долларов и 60% от продаж PPV. Уайлдеру гарантированы 20 миллионов долларов и 40% PPV.