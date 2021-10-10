Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
45 минут назад
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона WBC. Бой завершился в 11-м раунде, перед этим оба боксера оказывались в нокдаунах.
Фьюри нанес 150 ударов за весь поединок, Уайлдер – 72. За карьеру Уайлдер 41 раз побеждал нокаутом, но ни разу не выиграл в бою с Фьюри.
Теперь Фьюри может подраться с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира. У бойцов будет 30 дней на договоренность о будущем поединке.
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