Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Фьюри – Уайлдер #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам

45 минут назад

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона WBC. Бой завершился в 11-м раунде, перед этим оба боксера оказывались в нокдаунах.

Фьюри нанес 150 ударов за весь поединок, Уайлдер – 72. За карьеру Уайлдер 41 раз побеждал нокаутом, но ни разу не выиграл в бою с Фьюри.

Теперь Фьюри может подраться с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира. У бойцов будет 30 дней на договоренность о будущем поединке.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер CompuBox
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