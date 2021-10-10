Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам

Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бою за титул чемпиона WBC. Бой завершился в 11-м раунде, перед этим оба боксера оказывались в нокдаунах.

Фьюри нанес 150 ударов за весь поединок, Уайлдер – 72. За карьеру Уайлдер 41 раз побеждал нокаутом, но ни разу не выиграл в бою с Фьюри.

Теперь Фьюри может подраться с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира. У бойцов будет 30 дней на договоренность о будущем поединке.