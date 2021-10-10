Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу, главным событием которого был третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Что почитать перед их встречей:
В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце
У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании
Сколько Фьюри заработает за третий бой против Уайлдера
Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри
Фьюри приехал на этот бой с женой.
И так настраивался на бой с Уайлдером:
Валялся на подушке.
Вообще атмосфера в его раздевалке выглядела так:
Кстати, когда ему бинтовали руки, Фьюри потроллил тренера Уайлдера Джея Диаса: «Смотри внимательно. В прошлый раз ты что-то не увидел». Это отсылка к обвинениям Диаса, который после последнего поражения Уайлдера сказал, что Фьюри утяжелил перчатки.
В раздевалке Фьюри было настолько мелодично, что он сам запел:
Про песни Фьюри говорит: «Я обожаю петь, пою всегда и везде: в душе, в машине, на тренировках. Это не показатель моих нервов. Наоборот: это говорит, что я в полном в порядке. Что я великолепно настроен».
Кстати, это не первый раз, когда Фьюри поет на публике. После победы над Уайлдером в феврале-2020 Фьюри спел песню Дона Маклина American Pie. Или его концерт на пресс-конференции перед боем с Франческо Пьянетой в августе-2018.