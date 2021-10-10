Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоялось боксерское шоу, главным событием которого был третий поединок между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Что почитать перед их встречей:

В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце

У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании

Сколько Фьюри заработает за третий бой против Уайлдера

Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри

Фьюри приехал на этот бой с женой.