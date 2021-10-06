Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут уже третий боксерский бой между собой. Сейчас их поединки остаются одним из главных противостояний тяжелого веса. Фьюри единственный раз за карьеру не победил именно в бою с Уайлдером – была ничья. Уайлдер только однажды проигрывал – и это случилось против Фьюри. Тогда он потерял статус чемпиона мира.

В их третьем поединке важны пояса WBC и The Ring. В прошлом бою Фьюри забрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC. Прямо сейчас нахождение пояса WBC у Фьюри не позволяет Усику считаться абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Когда Усик победил Джошуа, он взял три из четырех главных поясов по основным версиям.

Для Уайлдера интересны и расклады по деньгам. За прошлый бой против Фьюри он заработал 25 миллионов долларов, хотя проиграл. В новом поединке денег для него будет меньше. Именно Фьюри заберет основную часть доходов (подробно – в отдельном материале). Уайлдер получит 20 миллионов долларов гарантированных денег и 40% от продаж PPV – это данные Sportingfree.