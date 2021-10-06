Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут уже третий боксерский бой между собой. Сейчас их поединки остаются одним из главных противостояний тяжелого веса. Фьюри единственный раз за карьеру не победил именно в бою с Уайлдером – была ничья. Уайлдер только однажды проигрывал – и это случилось против Фьюри. Тогда он потерял статус чемпиона мира.
В их третьем поединке важны пояса WBC и The Ring. В прошлом бою Фьюри забрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC. Прямо сейчас нахождение пояса WBC у Фьюри не позволяет Усику считаться абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Когда Усик победил Джошуа, он взял три из четырех главных поясов по основным версиям.
Для Уайлдера интересны и расклады по деньгам. За прошлый бой против Фьюри он заработал 25 миллионов долларов, хотя проиграл. В новом поединке денег для него будет меньше. Именно Фьюри заберет основную часть доходов (подробно – в отдельном материале). Уайлдер получит 20 миллионов долларов гарантированных денег и 40% от продаж PPV – это данные Sportingfree.
Реальный доход каждого из боксеров зависит именно от продаж платных трансляций. Эти суммы обычно не раскрываются. По новому бою с Фьюри для Уайлдера важно, что он впервые заработает меньше соперника по гарантированным деньгам. В их первом бою суммы были всего 3 и 4 миллиона долларов. Но даже тогда большая часть ушла именно Уайлдеру.
В 2020 году Forbes оценивал доход Уайлдера в 46,5 миллиона долларов. Уже тогда он проигрывал Фьюри чуть более 10 миллионов. Forbes пишет, что 25 миллионов долларов за один бой – это самые высокие гарантированные деньги в карьере Уайлдера. Основной доход Уайлдер получает именно через оплату по боям. В 2020-м спонсоры принесли ему только 500 тысяч долларов.
Интересно, что предыдущий бой Уайлдера и Фьюри состоялся в феврале 2020 года. Почти за два года после этого Уайлдер мог заработать дополнительные деньги только на простое. GiveMeSport пишет, что молчание во время переговоров других бойцов в таких случаях стоит от 5 до 10 миллионов долларов. Так Уайлдер ждал договоренностей по Фьюри – Джошуа.
В итоге именно деньги перевернули все расклады по боям в тяжелом весе. Изначально планировались два боя Фьюри – Джошуа, а Уайлдер и Усик могли искать других соперников. Уайлдер устал ждать – и надавил на пункт о третьем бое в контракте с Фьюри. Сам Фьюри позже признавался, что Уайлдер угрожал иском на 80 миллионов долларов (подробный разбор – тут).
Уайлдер не только зарабатывает деньги – он еще и много-много тратит. Например, перед прошлым боем против Фьюри серьезно вложился в разработку костюма. Так, что позже обвинил разработчиков в поражении (костюм был тяжелым). Перед третьим поединком с Фьюри уже анонсирован новый оригинальный костюм Уайлдера – и разработчики остались теми же.
Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера