Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Фьюри – Уайлдер #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Бокс: где смотреть бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

вчера, 10:58

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий бой друг с другом. В их первом поединке была ничья. Во втором бою Фьюри нокаутировал Уайлдера.

Новый бой Фьюри и Уайлдера состоится в ночь с 9 на 10 октября. Начало запланировано на утро 10 октября. Бой стартует в период с 05:00 до 07:00 по Москве.

ESPN и Fox Sports покажут бой Фьюри и Уайлдера в США. В Великобритании его транслирует BT Sport Box Office. Везде просмотр будет платным.

Планируется, что в России бой Фьюри и Уайлдера покажет РЕН ТВ. Но официального подтверждения пока не было. Канал транслировал их предыдущий поединок.

Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC

Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера

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Источник:
Гол.ру
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