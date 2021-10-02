Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Фьюри – Уайлдер
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
02 октября, 12:48
9 октября 🇺🇸 Деонтей Уайлдер проведет бой против 🇬🇧 Тайсона Фьюри за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Фьюри и Уайлдер подерутся третий раз. Первый поединок завершился ничьей (в 2018 году), второй – победой Фьюри (в 2020 году).
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
Это единственное поражение и ничья Уайлдера за профессиональную карьеру. Он проведет 45-й бой. 41 из 42 побед – нокаут.
Уайлдеру 35 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2008 году. После поражения от Фьюри Уайлдер потерял титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе – это была 11-я защита пояса.
Так Уайлдер впервые проиграл:
- Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг
- Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо
- Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов
- Никто до сих пор не понимает, как Фьюри пережил нокдаун от Уайлдера. Скоро они подерутся снова
- Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой
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