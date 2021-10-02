Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC

9 октября 🇺🇸 Деонтей Уайлдер проведет бой против 🇬🇧 Тайсона Фьюри за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Фьюри и Уайлдер подерутся третий раз. Первый поединок завершился ничьей (в 2018 году), второй – победой Фьюри (в 2020 году).

Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера

Это единственное поражение и ничья Уайлдера за профессиональную карьеру. Он проведет 45-й бой. 41 из 42 побед – нокаут.

Уайлдеру 35 лет. Он начал профессиональную карьеру в 2008 году. После поражения от Фьюри Уайлдер потерял титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе – это была 11-я защита пояса.

Так Уайлдер впервые проиграл: