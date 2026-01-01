Тайсон Фьюри

Дата рождения
12 августа 1988 г.
Инфо
Британский боксер-профессионал
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Что окружает потенциальный бой Усик – Фьюри: реален ли он вообще и почему оба говорят о завершении карьеры
#Александр Усик
Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался
#Деонтей Уайлдер
Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤
#Тайсон Фьюри
Сколько Фьюри заработал за третий бой против Уайлдера
#Фьюри – Уайлдер
Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США
#Деонтей Уайлдер
Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
#Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
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#Тайсон Фьюри
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Теперь Усик проведет бой за титул. Кто будет его следующим соперником
#Александр Усик
В прошлый раз Уайлдер проиграл Фьюри, когда тренер бросил полотенце. Теперь он уволен – а у нового тренера запрет на полотенце
#Фьюри – Уайлдер
У Фьюри и Уайлдера не было битвы взглядов, потому что организаторы боялись конфликта. В итоге они наехали друг на друга на взвешивании
#Фьюри – Уайлдер
Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
Почему перчатки в единоборствах отличаются от боксерских? Для чего они нужны? Можно ли их улучшить?
#бокс
«Энтони, как дела? Я иду за тобой». Усик записал обращение к Джошуа
#Александр Усик
Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг
#Деонтей Уайлдер
Что за правило бокса про белое полотенце? Почему его кидают из угла боксера? Судья обязан подчиниться? Проигрывать так – стыд?
#Тайсон Фьюри
Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо🩸
#Тайсон Фьюри
Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов
#Деонтей Уайлдер
Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой
#Деонтей Уайлдер
Никто до сих пор не понимает, как Фьюри пережил нокдаун от Уайлдера. Скоро они подерутся снова
#Тайсон Фьюри
Реалити-шоу о любви одновременно с боксерской карьерой – рецепт популярности от брата Тайсона Фьюри
#Томми Фьюри
Тайсон Фьюри пришел в рестлинг, чтобы кайфануть, сыграть спектакль и заработать $15 млн
#Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри провел бой в образе Аполло Крида из «Рокки 4». В том фильме герой умер
#Тайсон Фьюри