Реалити-шоу о любви одновременно с боксерской карьерой – рецепт популярности от брата Тайсона Фьюри
У Тайсона Фьюри есть 20-летний брат Томми. Пока Тайсон бьется за пояса и собирает гонорары, Томми Фьюри только начинает профессиональную карьеру в боксе. 22 декабря 2018 года он впервые вышел на ринг в Манчестере. В марте 2019-го был второй бой – оба завершились победами Томми Фьюри. Старт карьеры получился идеальным.
21 декабря у Томми Фьюри назначен новый поединок с поляком Пшемыславом Бинендой, но еще в летний период подготовки боксер засветился на реалити-шоу «Остров любви». Это британский проект, где люди знакомятся и строят любовные отношения. Часть лета герои шоу проводят на вилле «Остров любви».
В пятом сезоне проекта Томми Фьюри и его подруга Молли-Мэй Хейг заняли второе место. Вот несколько кадров из инстаграма Томми:
Участие в шоу «Остров любви» добавило Томми Фьюри известности. В сентябре он стал одним из партнеров бренда одежды BoohooMAN. Уже известно, что Томми Фьюри поучаствует еще в одном проекте, где обменяется девушками с другим человеком. Прямо сейчас Metro называет Томми Фьюри одним из самых востребованных знаменитых людей в Великобритании.
Этот проект позволил Томми Фьюри выйти на неплохой заработок. За приглашение на любое мероприятие в качестве гостя он сейчас берет до 10 тысяч фунтов (информация The Sun). И все-таки Томми Фьюри не смог полноценно отказаться от бокса. Хотя изменения в образе жизни были интересными, ведь до этого Томми жил под влиянием Тайсона и много тренировался.
«Я не хочу быть очередной звездой реалити-шоу через пять лет. Я хочу правильно использовать ту платформу, которая у меня есть сейчас. Направлю это на мой бокс. Бокс – это моя страсть, и он делает меня счастливым. С меня хватит этой фальшивой жизни, это было не по-настоящему. Я хотел вернуться в реальный мир, поэтому снова начал заниматься боксом», – рассказал Томми Фьюри.
Он осознанно брал паузу в выступлениях, хотя летом имел возможность провести еще один бой. Тогда решение Томми Фьюри поддержали близкие ему люди – и все оказалось не зря. Сейчас Томми Фьюри – это не просто 20-летний боксер, который проводит третий бой в карьере. В его инстаграме почти 3 миллиона подписчиков – на полмиллиона больше, чем у Тайсона Фьюри.
Интересно, что рост популярности брата прогнозировал и сам Тайсон. Об этом его спрашивали еще в начале съемок. Ответ такой: «Бокс – это конкурс популярности. Вам нужно продавать билеты. Это поднимет его карьеру. Так как Томми попал туда, у него уже есть полмиллиона подписчиков в социальных сетях. Это хорошо для него. Я очень рад. Он делает это самостоятельно, честно. Он уже становится популярнее».
Тайсон помогает брату в подготовке к боям. «Это всегда хорошо, ведь я могу научиться у него всему. Но нет особого смысла пытаться ударить его, потому что я просто не могу нанести удар! Но такой опыт имеет значение в конце дня», – объяснял Томми Фьюри. Подражать брату он решил даже во время фотосессии, где почти повторил позу и выражение лица Тайсона.
Но Тайсон пока выглядит мощнее даже на фото: