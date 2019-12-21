Реалити-шоу о любви одновременно с боксерской карьерой – рецепт популярности от брата Тайсона Фьюри

У Тайсона Фьюри есть 20-летний брат Томми. Пока Тайсон бьется за пояса и собирает гонорары, Томми Фьюри только начинает профессиональную карьеру в боксе. 22 декабря 2018 года он впервые вышел на ринг в Манчестере. В марте 2019-го был второй бой – оба завершились победами Томми Фьюри. Старт карьеры получился идеальным.

21 декабря у Томми Фьюри назначен новый поединок с поляком Пшемыславом Бинендой, но еще в летний период подготовки боксер засветился на реалити-шоу «Остров любви». Это британский проект, где люди знакомятся и строят любовные отношения. Часть лета герои шоу проводят на вилле «Остров любви».

В пятом сезоне проекта Томми Фьюри и его подруга Молли-Мэй Хейг заняли второе место. Вот несколько кадров из инстаграма Томми: