Тайсон Фьюри

Дата рождения
12 августа 1988 г.
Инфо
Британский боксер-профессионал
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Бокс
Фьюри проведет бой против Уайта. WBC объявил об обязательной защите
#Тайсон Фьюри
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри показал рекордный вес за карьеру. Уайлдер легче на 17,7 кг
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: где смотреть бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
#Деонтей Уайлдер
Бокс
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
#Тайсон Фьюри
Бокс
Джошуа нокаутировал Пулева. Его следующий возможный соперник – Фьюри
#Энтони Джошуа
Бокс
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде
#Тайсон Фьюри
Бокс
Реванш Фьюри и Уайлдера пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе
#Тайсон Фьюри