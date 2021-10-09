Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Фьюри показал рекордный вес за карьеру. Уайлдер легче на 17,7 кг
2 часа назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели взвешивание перед боем в тяжелом весе. Их поединок пройдет за пояс WBC, которым сейчас владеет Тайсон Фьюри.
Весы у Фьюри показали вес 125,6 кг. Таких показателей у Фьюри не было никогда за карьеру. Вес Уайлдера – 107,9 кг.
Бой Фьюри и Уайлдера состоится в ночь с 9 на 10 октября. Он начнется 10 октября после 05:00 по московскому времени.
Уайлдер имеет одно поражение за карьеру – от Фьюри. Сам Фьюри никогда не проигрывал, но была ничья – в первом бою с Уайлдером. Это будет их третий поединок.
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