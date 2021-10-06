Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Фьюри – Уайлдер #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года

8 часов назад

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Прогнозы букмекеров:

Победа Фьюри – 1,36

Ничья – 23

Победа Уайлдера – 3

  • Это третий бой между Фьюри и Уайлдером: в первом была ничья, во втором – победа Фьюри.
  • Единственная ничья в карьере обоих боксеров – в бою друг с другом.
  • Фьюри никогда не проигрывал, у Уайлдера – одно поражение (от Фьюри).

Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

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Источник:
Гол
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