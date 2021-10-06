Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
8 часов назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Прогнозы букмекеров:
Победа Фьюри – 1,36
Ничья – 23
Победа Уайлдера – 3
- Это третий бой между Фьюри и Уайлдером: в первом была ничья, во втором – победа Фьюри.
- Единственная ничья в карьере обоих боксеров – в бою друг с другом.
- Фьюри никогда не проигрывал, у Уайлдера – одно поражение (от Фьюри).
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