Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
11 часов назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер подерутся в Лас-Вегасе. Бой пройдет в ночь с 9 на 10 октября. Примерное время старта – 10 октября после 05:00 по Москве. Точное время зависит от результатов других поединков.
Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. В первом поединке была ничья, во втором – победа Фьюри нокаутом.
Изначально Фьюри не планировал в третий раз драться против Уайлдера. На проведение нового боя повлиял суд и возможный иск от Уайлдера на 80 миллионов долларов.
Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
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