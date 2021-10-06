Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер подерутся в Лас-Вегасе. Бой пройдет в ночь с 9 на 10 октября. Примерное время старта – 10 октября после 05:00 по Москве. Точное время зависит от результатов других поединков.

Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. В первом поединке была ничья, во втором – победа Фьюри нокаутом.

Изначально Фьюри не планировал в третий раз драться против Уайлдера. На проведение нового боя повлиял суд и возможный иск от Уайлдера на 80 миллионов долларов.

Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC

Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера