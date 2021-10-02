Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
Фьюри – Уайлдер
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#Тайсон Фьюри #Фьюри – Уайлдер #Деонтей Уайлдер

Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера

02 октября, 12:23

ZUMAPRESS / global look press

9 октября 🇬🇧 Тайсон Фьюри и 🇺🇸 Деонтей Уайлдер проведут третий бой друг с другом за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Этот бой станет 32-м для Фьюри на профессиональном уровне. Он ни разу не проиграл и только раз завершил поединок вничью – против Уайлдера в 2018 году. 21 из 30 боев завершились нокаутом.

Фьюри 33 года. Он начал профессиональную карьеру в 2008 году. Фьюри – действующий обладатель пояса WBC в тяжелом весе. Три других (WBO, IBF и IBO) – у Александра Усика, который победил Энтони Джошуа.

Так прошел второй бой между Фьюри и Уайлдером:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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