Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера

9 октября 🇬🇧 Тайсон Фьюри и 🇺🇸 Деонтей Уайлдер проведут третий бой друг с другом за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Этот бой станет 32-м для Фьюри на профессиональном уровне. Он ни разу не проиграл и только раз завершил поединок вничью – против Уайлдера в 2018 году. 21 из 30 боев завершились нокаутом.

Фьюри 33 года. Он начал профессиональную карьеру в 2008 году. Фьюри – действующий обладатель пояса WBC в тяжелом весе. Три других (WBO, IBF и IBO) – у Александра Усика, который победил Энтони Джошуа.

Так прошел второй бой между Фьюри и Уайлдером: