Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
Фьюри – Уайлдер
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
02 октября, 12:23
9 октября 🇬🇧 Тайсон Фьюри и 🇺🇸 Деонтей Уайлдер проведут третий бой друг с другом за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Этот бой станет 32-м для Фьюри на профессиональном уровне. Он ни разу не проиграл и только раз завершил поединок вничью – против Уайлдера в 2018 году. 21 из 30 боев завершились нокаутом.
Фьюри 33 года. Он начал профессиональную карьеру в 2008 году. Фьюри – действующий обладатель пояса WBC в тяжелом весе. Три других (WBO, IBF и IBO) – у Александра Усика, который победил Энтони Джошуа.
Так прошел второй бой между Фьюри и Уайлдером:
- Уайлдер проиграл из-за костюма (что-что?) – стразы, корона, железо + электроника весом 20 кг
- Фьюри слизал кровь Уайлдера, когда разбил ему левое ухо
- Уайлдер обещал нокаут для Фьюри, но сам постоянно падал от его ударов
- Никто до сих пор не понимает, как Фьюри пережил нокдаун от Уайлдера. Скоро они подерутся снова
- Королевский прикид, блестящий костюм с черепом – в этом Фьюри и Уайлдер вышли на бой
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