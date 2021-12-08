Фьюри проведет бой против Уайта. WBC объявил об обязательной защите

Тайсон Фьюри – действующий обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC. В октябре-2021 он победил Деонтея Уайлдера и защитил титул.

По постановлению WBC, Фьюри имел месяц, чтобы организовать объединительный бой против Александра Усика, который владеет поясами WBO, IBF и IBO.

Диллиан Уайт как обязательный претендент на пояс WBC обратился в арбитражный суд, чтобы получить титульный бой. Из-за этого официальное заявление о бое против Фьюри откладывалось.

В марте-2021 Уайт в реванше победил Александра Поветкина и вернул пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Дата и место боя Фьюри – Уайт неизвестны. Промоутер Боб Арум говорил, что Фьюри готов провести в 2022 году три боя.