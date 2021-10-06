Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер
7 часов назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
Когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
Это первая защита пояса Фьюри и третий бой между боксерами: в первом была ничья, во втором – поражение Уайлдера.
Так выглядит проморолик к бою:
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