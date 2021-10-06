Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер

Это первая защита пояса Фьюри и третий бой между боксерами: в первом была ничья, во втором – поражение Уайлдера.

Так выглядит проморолик к бою: