Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
8 часов назад
Тайсон Фьюри проведет бой против Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Поединок пройдет в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена».
Это третий бой между Фьюри и Уайлдером: в первом была ничья, во втором – победа Фьюри, который проведет защиту пояса.
Фьюри ни разу не проигрывал за профессиональную карьеру, у Уайлдера – единственное поражение от Фьюри.
Детали боя:
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