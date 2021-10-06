Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Фьюри – Уайлдер #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер

8 часов назад

Тайсон Фьюри проведет бой против Деонтея Уайлдера за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Поединок пройдет в ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

Это третий бой между Фьюри и Уайлдером: в первом была ничья, во втором – победа Фьюри, который проведет защиту пояса.

Фьюри ни разу не проигрывал за профессиональную карьеру, у Уайлдера – единственное поражение от Фьюри.

Детали боя:

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Источник:
Гол
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