Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в бою за чемпионский пояс WBC. Александр Усик до этого победил Энтони Джошуа – так он взял три чемпионских пояса в тяжелом весе.

WBC постановил, что теперь бойцы подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Если они не договорятся о проведении поединка за 30 дней, то есть резервный вариант.

По нему Тайсон Фьюри должен провести бой против временного чемпиона WBC. Им сейчас остается Диллиан Уайт.

Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам