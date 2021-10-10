Фьюри – Уайлдер
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
29 минут назад
Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в бою за чемпионский пояс WBC. Александр Усик до этого победил Энтони Джошуа – так он взял три чемпионских пояса в тяжелом весе.
WBC постановил, что теперь бойцы подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Если они не договорятся о проведении поединка за 30 дней, то есть резервный вариант.
По нему Тайсон Фьюри должен провести бой против временного чемпиона WBC. Им сейчас остается Диллиан Уайт.
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