Фьюри – Уайлдер
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Поделиться:
Комментарии:
0
#Фьюри – Уайлдер #Александр Усик #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом

4 часа назад

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий бой между собой. В их первом поединке была ничья, во втором – победа Фьюри. Третий бой состоится в ночь с 9 на 10 октября 2021 года.

Сейчас Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Напоминаем: Усик победил Джошуа. Так он взял пояса WBO, IBF и IBO. Всемирная боксерская ассоциация утверждает, что на договоренность у них будет 30 дней.

Если стороны по каким-то причинам не согласуют дату боя, то Фьюри или Уайлдер подерутся с Диллианом Уайтом. Это временный чемпион WBC.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
BoxingScene
Еще по теме
Сколько Уайлдер заработает за третий бой против Фьюри
Тайсон Фьюри – это шоу крайностей. От депрессии, психоза, наркотиков. До успеха, заедаемого беконом
Сколько Фьюри заработает за третий бой против Уайлдера
Болезнь дочери привела Уайлдера в бокс. В итоге: неуязвимость, книжки про победы для детей, вдохновение для города
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Фьюри – Уайлдер
#Александр Усик
#Тайсон Фьюри
#Деонтей Уайлдер