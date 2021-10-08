Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий бой между собой. В их первом поединке была ничья, во втором – победа Фьюри. Третий бой состоится в ночь с 9 на 10 октября 2021 года.

Сейчас Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Напоминаем: Усик победил Джошуа. Так он взял пояса WBO, IBF и IBO. Всемирная боксерская ассоциация утверждает, что на договоренность у них будет 30 дней.

Если стороны по каким-то причинам не согласуют дату боя, то Фьюри или Уайлдер подерутся с Диллианом Уайтом. Это временный чемпион WBC.