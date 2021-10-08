Фьюри – Уайлдер
Александр Усик
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
4 часа назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут третий бой между собой. В их первом поединке была ничья, во втором – победа Фьюри. Третий бой состоится в ночь с 9 на 10 октября 2021 года.
Сейчас Тайсон Фьюри владеет поясом WBC. Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Напоминаем: Усик победил Джошуа. Так он взял пояса WBO, IBF и IBO. Всемирная боксерская ассоциация утверждает, что на договоренность у них будет 30 дней.
Если стороны по каким-то причинам не согласуют дату боя, то Фьюри или Уайлдер подерутся с Диллианом Уайтом. Это временный чемпион WBC.
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