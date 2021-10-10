Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Фьюри – Уайлдер #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер

Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах

час назад

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели бой в Лас-Вегасе за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Фьюри защитил пояс, нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде.

В третьем и десятом раундах были нокдауны у Уайлдера, в четвертом – нокдауны у Фьюри. Второй нокдаун Фьюри был сомнительным, потому что Уайлдер ударил его в область затылка.

Фьюри и Уайлдер начали профессиональную карьеру в 2008 году, но Фьюри провел 32 боя, а Уайлдер – 45 (на Олимпиаде-2008 он выиграл бронзу).

Фьюри ни разу не проигрывал, единственная ничья – в 2018 году во втором бою против Уайлдера.

Единственные поражения и ничья в карьере Уайлдера были против Фьюри. 41 из 42 побед завершились нокаутом.

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Источник:
Гол
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