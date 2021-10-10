Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
час назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели бой в Лас-Вегасе за звание чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Фьюри защитил пояс, нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде.
В третьем и десятом раундах были нокдауны у Уайлдера, в четвертом – нокдауны у Фьюри. Второй нокдаун Фьюри был сомнительным, потому что Уайлдер ударил его в область затылка.
Фьюри и Уайлдер начали профессиональную карьеру в 2008 году, но Фьюри провел 32 боя, а Уайлдер – 45 (на Олимпиаде-2008 он выиграл бронзу).
Фьюри ни разу не проигрывал, единственная ничья – в 2018 году во втором бою против Уайлдера.
Единственные поражения и ничья в карьере Уайлдера были против Фьюри. 41 из 42 побед завершились нокаутом.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые