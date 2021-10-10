Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
час назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели бой за титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Поединок состоялся в Лас-Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».
Это третий бой между Фьюри и Уайлдером: в первом была ничья (первая в карьере обоих боксеров), во втором – поражение Уайлдера.
Фьюри впервые защищал титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. До этого поясом владел Уайлдер, который провел 10 успешных защит.
Уайлдер проиграл второй бой из 45 за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри. Ему 35 лет.
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