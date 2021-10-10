Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
В ночь с 9-го на 10-е октября в Лас-Вегасе проходило боксерское шоу. Основной кард – четыре поединка. Они были подготовкой перед боем Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
Результаты:
• Эдгар Берланга победил Марсело Кокерса: однажды улетел в нокдаун, но все же победил.
• Роберси Рамирес победил Орландо Гонсалез Руиза единогласным решением судей.
• Роберт Хелениус победил Адама Ковнацки, отправив его в нокаут в шестом раунде.
• Эфе Аджагба проиграл Фрэнку Санчесу. Исход боя определило единогласное решение судей.
• В главное бое сошлись Уайлдер и Фьюри. И Фьюри победил, отправив Уайлдера в нокаут в 11 раунде. Бой-жара, в котором было три нокдауна: падал как Уайлдер, так и Фьюри.
Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США