Фьюри – Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Тайсон Фьюри
Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
11 часов назад
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут новый бой в Лас-Вегасе. Их первый поединок завершился ничьей, второй – победой Фьюри.
Третий бой пройдет в ночь с 9 на 10 октября 2021 года. Он начнется 10 октября (воскресенье) после 05:00 по московскому времени. Перед этим состоятся другие поединки боксерского вечера.
Фьюри никогда за карьеру не проигрывал. В карьере Уайлдера есть единственное поражение, которое случилось в том бою с Фьюри.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые