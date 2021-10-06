Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут новый бой в Лас-Вегасе. Их первый поединок завершился ничьей, второй – победой Фьюри.

Третий бой пройдет в ночь с 9 на 10 октября 2021 года. Он начнется 10 октября (воскресенье) после 05:00 по московскому времени. Перед этим состоятся другие поединки боксерского вечера.

Фьюри никогда за карьеру не проигрывал. В карьере Уайлдера есть единственное поражение, которое случилось в том бою с Фьюри.

Где смотреть бой Фьюри – Уайлдер