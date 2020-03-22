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#бокс #UFC #MMA #Тайсон Фьюри

Почему перчатки в единоборствах отличаются от боксерских? Для чего они нужны? Можно ли их улучшить?

22 марта, 18:00

Бокс и ММА – две очень близких, но две совершенно разных категории из одной и той же темы. Цель одна, но отличий чересчур много: начиная с правил и заканчивая экипировкой. У бойцов различаются даже перчатки. В боксе – это мешковатая защита, укрепляющая кулак в целом. Перчатки в смешанных единоборствах сделаны иначе и отдельно защищают каждый палец.

Сейчас объясним, почему.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Почему перчатки в боксе и в единоборствах так отличаются друг от друга

Первое подобие боксерских перчаток было изобретено в 1743 году – английский тренер Джек Бортон использовал их во время уроков самообороны. В профессиональном спорте они появились спустя почти сто лет – в 1818-м перчатки Бортона использовали во время боксерского поединка в Экс-ла-Шапели во Франции. За два века их неоднократно совершенствовали (добавляли защитные пластины, меняли фиксаторы и так далее) и адаптировали (всячески видоизменяли) под другие виды спорта.

Различия перчаток для единоборств от боксерских:

  • Вес. Боксерские перчатки тяжелее, они весят 16 унций (примерно 0,45 килограмма). Перчатки для смешанных единоборств – 10 унций (0,28 килограмма).
  • Строение. Боксерские перчатки напоминают варежки. Из единоборств – обычные перчатки.
  • Боксерские перчатки часто покрыты более жестким материалом, внутри них больше обивки. Это позволяет им не рваться после частых и сильных ударов по корпусу соперника/тренажерам.
  • В боксе, несмотря на перчатки, боец дополнительно защищает руки – обматывает специальными бинтами. В ММА такое случается крайне редко.
  • Боксерские перчатки фиксируются на руке шнурками (реже) либо липучкой (чаще). Перчатки для смешанных единоборств – только липучкой.
  • Перчатки для ММА более гибкие и менее плотные. Как правило, они изготовлены из синтетической кожи. Боксерские перчатки жестче. Основной компонент (синтетическая кожа) – тот же, степень жесткости определяет наполнитель.

Главное различие перчаток – форма – связано с техникой ведения боя. В боксе все удары наносятся кулаками, поэтому главная цель перчаток – защитить суставы от жестких повреждений (от выбивания, переломов и т.д.). Внутри они состоят из мягкой пластины, покрывающей весь кулак, и еще одной (небольшой), защищающей большой палец.

В смешанных единоборствах перчатки легче и практичнее. Защитные слои отдельно покрывают каждый палец, не мешая им свободно двигаться. Благодаря такому строению боец может захватывать противника и наносить удары не только сжатым кулаком, но и разными частями ладони.

Исследования показали, что удар в перчатках на 27,5% сильнее и эффективнее удара на голую руку. Цель перчаток для смешанных единоборств – блокировка ударов соперника и его захват. Поэтому они не такие жесткие, как боксерские.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Улучшить перчатки (усилить удар, увеличить скорость) нельзя – при создании их делают по одному и тому же образцу, чтобы максимально уравнять шансы бойцов во время боя. В то же время тренировочные перчатки что в боксе, что в смешанных единоборствах специально утяжеляют – так тренируется сила удара.

Спортсмены и их администраторы (чтобы сохранять перчатки) после боев и тренировок сушат перчатки и смазывают обивку маслом или бальзамом на основе воска – так экипировка служит дольше в условиях постоянных увлажнений.

Можно ли схитрить во время боя?

В единоборствах в наше время практически нельзя сжульничать – рефери до поединка проверяют перчатки, чтобы бойцы незаметно не подложили туда ничего запрещенного.

Но в истории бокса была масса примеров, когда бойцы хитрили с перчатками:

• В 2009-м перед боем Шейна Мозли и Антонио Маргарито тренер Мозли заметил жульничество оппонента. После перемотки на костяшках Марагрито было белое вещество – гипс, который при контакте с флагой затвердевает. Рефери заставили Марагрито замотать руки новыми бинтами, а Мозли победил в той схватке.

• В 1983 года Луис Ресто практически избил на ринге Билли Коллинза (из-за полученных травм Коллинз чуть не ослеп на правый глаз). После боя отец Коллинза заметил, что перчатки Ресто выглядят тоньше нормальных и сразу же просигнализировал рефери. Он осмотрел перчатку и обнаружил, что Ресто удалил защитную подкладку, заменив ее на слой мела – так удары получались сильнее.

• Какие-то обвинения прилетали в адрес Тайсона Фьюри после боя с Уайлдером – болельщики замечали неестественное движение перчаток после ударов или блоков Фьюри. Но его вина не была доказана.

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