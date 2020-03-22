Почему перчатки в единоборствах отличаются от боксерских? Для чего они нужны? Можно ли их улучшить?

Почему перчатки в боксе и в единоборствах так отличаются друг от друга

Первое подобие боксерских перчаток было изобретено в 1743 году – английский тренер Джек Бортон использовал их во время уроков самообороны. В профессиональном спорте они появились спустя почти сто лет – в 1818-м перчатки Бортона использовали во время боксерского поединка в Экс-ла-Шапели во Франции. За два века их неоднократно совершенствовали (добавляли защитные пластины, меняли фиксаторы и так далее) и адаптировали (всячески видоизменяли) под другие виды спорта.

Различия перчаток для единоборств от боксерских:

Вес. Боксерские перчатки тяжелее, они весят 16 унций (примерно 0,45 килограмма). Перчатки для смешанных единоборств – 10 унций (0,28 килограмма).

Строение. Боксерские перчатки напоминают варежки. Из единоборств – обычные перчатки.

Боксерские перчатки часто покрыты более жестким материалом, внутри них больше обивки. Это позволяет им не рваться после частых и сильных ударов по корпусу соперника/тренажерам.

В боксе, несмотря на перчатки, боец дополнительно защищает руки – обматывает специальными бинтами. В ММА такое случается крайне редко.

Боксерские перчатки фиксируются на руке шнурками (реже) либо липучкой (чаще). Перчатки для смешанных единоборств – только липучкой.

Перчатки для ММА более гибкие и менее плотные. Как правило, они изготовлены из синтетической кожи. Боксерские перчатки жестче. Основной компонент (синтетическая кожа) – тот же, степень жесткости определяет наполнитель.

Главное различие перчаток – форма – связано с техникой ведения боя. В боксе все удары наносятся кулаками, поэтому главная цель перчаток – защитить суставы от жестких повреждений (от выбивания, переломов и т.д.). Внутри они состоят из мягкой пластины, покрывающей весь кулак, и еще одной (небольшой), защищающей большой палец.

В смешанных единоборствах перчатки легче и практичнее. Защитные слои отдельно покрывают каждый палец, не мешая им свободно двигаться. Благодаря такому строению боец может захватывать противника и наносить удары не только сжатым кулаком, но и разными частями ладони.

Исследования показали, что удар в перчатках на 27,5% сильнее и эффективнее удара на голую руку. Цель перчаток для смешанных единоборств – блокировка ударов соперника и его захват. Поэтому они не такие жесткие, как боксерские.