Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался
Первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри – ничья.
Второй бой Уайлдера и Фьюри – победа Фьюри.
Третий бой состоялся в ночь с 9-го на 10-е октября и закончился победой Фьюри. И это был очень тяжелый бой:
- Он длился 11 раундов – и закончился нокаутом Уайлдера.
- В нем было 4 нокдауна – улетал и тот, и другой боец.
- Суммарно бойцы нанесли 222 удара. 150 получил Уайлдер, 72 – Фьюри.
Кадры, когда прилетало Уайлдеру:
Примерно с шестого раунда Уайлдер вообще перестал доминировать. Он очень устал и отошел в защиту.
Сцена после нокаута в 10-м раунде.
Финальная атака Фьюри, которая закончилась нокаутом Уайлдера.
Перед боем Уайлдер говорил: «Все знают, что я силен, моя сила никогда не ослабевает с 1 по 12 раунд. Но я хочу показать немного больше. Как я уже сказал, я побью и нокаутирую Фьюри». Но Уайлдер сильно устал уже на шестом раунде – вяло ходил, пошатывался и только контратаковал. А в соцсетях из этого сделали мемы.
Зрители писали, что проблемы у Уайлдера начались уже во втором раунде.
Счет – 95-91, 94-92, 95-92. Судьи посчитали, что Уайлдер был сильнее в первом и четвертом раунде. Двое отдали ему победу в пятом раунде. Один судья проголосовал, что Уайлдер был сильнее в девятом раунде.
После боя Уайлдер сказал: «Я сделал все возможное, но этого не хватило. Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы держаться за меня, попытаться вывести меня из строя – ему это удалось». После интервью Уайлдер уехал в больницу для прохождения медобследования после нокаута.