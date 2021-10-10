Деонтей Уайлдер
Фьюри – Уайлдер
Тайсон Фьюри
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#Деонтей Уайлдер #Тайсон Фьюри #Фьюри – Уайлдер

Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался

час назад

Первый бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри – ничья.

Второй бой Уайлдера и Фьюри – победа Фьюри.

Третий бой состоялся в ночь с 9-го на 10-е октября и закончился победой Фьюри. И это был очень тяжелый бой:

  • Он длился 11 раундов – и закончился нокаутом Уайлдера.
  • В нем было 4 нокдауна – улетал и тот, и другой боец.
  • Суммарно бойцы нанесли 222 удара. 150 получил Уайлдер, 72 – Фьюри.

Кадры, когда прилетало Уайлдеру:

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Нокдаун Уайлдера в третьем раунде

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Примерно с шестого раунда Уайлдер вообще перестал доминировать. Он очень устал и отошел в защиту.

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Сцена после нокаута в 10-м раунде. 

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Финальная атака Фьюри, которая закончилась нокаутом Уайлдера.

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Скриншот с трансляции с официального сайта РЕН ТВ

Перед боем Уайлдер говорил: «Все знают, что я силен, моя сила никогда не ослабевает с 1 по 12 раунд. Но я хочу показать немного больше. Как я уже сказал, я побью и нокаутирую Фьюри». Но Уайлдер сильно устал уже на шестом раунде – вяло ходил, пошатывался и только контратаковал. А в соцсетях из этого сделали мемы.

Зрители писали, что проблемы у Уайлдера начались уже во втором раунде.

Счет – 95-91, 94-92, 95-92. Судьи посчитали, что Уайлдер был сильнее в первом и четвертом раунде. Двое отдали ему победу в пятом раунде. Один судья проголосовал, что Уайлдер был сильнее в девятом раунде.

После боя Уайлдер сказал: «Я сделал все возможное, но этого не хватило. Я знал, что Фьюри вышел на ринг в весе 125,6 кг не для того, чтобы стать танцором балета. Он пришел, чтобы держаться за меня, попытаться вывести меня из строя – ему это удалось». После интервью Уайлдер уехал в больницу для прохождения медобследования после нокаута.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще сюжеты вокруг боя:
Фьюри расслаблялся перед боем с Уайлдером: валялся на подушке, пел и троллил тренера Уайлдера
Костюм Уайлдера для боя против Фьюри посвящен предкам. Он называет себя воином из нигерийского племени, хотя родился в США
Эмоции Фьюри после победы: плакал, хвалил Уайлдера (хотя они много и жестко ругались), а потом снова спел 🎤
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