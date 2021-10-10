Уайлдер говорил, что его сила не ослабевает и в 12-м раунде. Сам поплыл к четвертому – упал после нокдауна, а потом очень медленно двигался

Перед боем Уайлдер говорил: «Все знают, что я силен, моя сила никогда не ослабевает с 1 по 12 раунд. Но я хочу показать немного больше. Как я уже сказал, я побью и нокаутирую Фьюри». Но Уайлдер сильно устал уже на шестом раунде – вяло ходил, пошатывался и только контратаковал. А в соцсетях из этого сделали мемы.